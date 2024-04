PEC Zwolle lijkt zeker van nog een jaar Eredivisie na nipte zege op Excelsior

PEC Zwolle heeft zaterdagavond een grote stap gezet richting handhaving in de Eredivisie. In eigen huis was de ploeg van trainer Johnny Jansen met 2-1 te sterk voor Excelsior. Daardoor is het gat tussen nummer veertien PEC en nummer zestien Excelsior gegroeid naar negen punten. PEC lijkt dus wel veilig, terwijl de nacompetitie steeds dichterbij komt voor de Kralingers.

Jansen voerde slechts één wijziging door in zijn basiself ten opzichte van het met 5-1 verloren duel met FC Utrecht van eerder deze week. De geblesseerde Davy van den Berg werd vervangen door Odysseus Velanas.

Aan de kant van Excelsior keerde Sven Nieuwpoort terug in de basis, wat ten koste ging van Mimeirhel Benita. De geblesseerde Couhaib Driouech werd vervangen door Richie Omorowa.

Al vroeg in de wedstrijd kregen beide ploegen een uitgelezen mogelijkheid om de score te openen. Lazaros Lamprou schoot in kansrijke positie echter naast, terwijl Bram van Polen aan de andere kant van het veld gehaast over schoot.

Enkele minuten later leek Lennart Thy op aangeven van Velanas alsnog voor de 1-0 te tekenen, maar zijn doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel. Nadat Eliano Reijnders na een uitstekende slalom net naast schoot, werd het in de achttiende minuut alsnog 1-0: Anselmo García Mac Nulty tikte na een corner binnen.

Excelsior wist ondertussen nauwelijks iets te creëren, en kwam in de tweede helft bijna op een grotere achterstand. Doelman Stijn van Gassel verslikte zich in een terugspeelbal van Julian Baas, waarna de bal tegen de paal rolde.

Toen Velanas even later voor de 2-0 zorgde, door naar binnen te gaan en af te ronden, was het duidelijk dat het een moeilijk verhaal werd voor Excelsior. Met een goal uit een corner zorgde Lance Duijvestijn vlak voor tijd nog wel voor de 2-1, maar verder kwamen de Rotterdammers niet.

