PEC doet zichzelf tekort tegen tien man van Go Ahead in enerverende IJsselderby

Zondag, 17 september 2023 om 14:10 ‚ÄĘ Jan Hoeksema ‚ÄĘ Laatste update: 14:40

De wedstrijd tussen PEC Zwolle en Go Ahead Eagles zondagmiddag heeft geen winnaar opgeleverd. In het grootste gedeelte van de aantrekkelijke IJsselderby had PEC de overhand, maar de Blauwvingers lieten na hun overwicht om te zetten in een overwinning. Aan de kant van Go Ahead kreeg Jamal Amofa vlak na rust een rode kaart, waarna PEC via Eliano Reijnders snel op voorsprong kon komen. Door een doelpunt van Oliver Edvardsen kwam Go Ahead echter langszij, waardoor beide ploegen genoegen zullen moeten nemen met een punt.

Beide ploegen begonnen ongewijzigd ten opzichte van de vorige Eredivisie-speelronde, waarin PEC won van Almere City (1-2) en Go Ahead sc Heerenveen versloeg (3-2). Dat betekent dat de Zwollenaren wederom met twee spitsen startten, in de vorm van Ferdy Druijf en Lennart Thy. Smaakmaker Younes Namli kwam wederom vanaf de rechterflank. Bij Kowet stond Dennis van der Ree voor de ploeg. De trainer die afgelopen seizoen nagenoeg kansloos degradeerde met FC Groningen verving René Hake, die vanwege privéomstandigheden ontbrak.

In de eerste helft was het PEC dat de overhand had en dat leidde tot een paar kleine kansen. Zo mocht Davy van den Berg een tweetal keer aanleggen vanaf de rand van het strafschopgebied en kwam Zico Buurmeester tot een kans na een goede actie van de opkomende Bram van Polen, maar scoren deden de Zwollenaren niet. Het was een paar minuten voor rust nota bene Go Ahead dat op voorsprong leek te komen. Na een indrukkende dribbelactie van Willum Willumsson, waarbij de IJslander drie mensen passeerde, schoot hij in de korte hoek binnen. Na een uitgebreide VAR-check werd de goal echter afgekeurd, waardoor de brilstand nog op het bord stond in de rust.

PEC komt via een heerlijke combinatie op voorsprong in de IJsselderby: 1-0!??#pecgae ‚ÄĒ ESPN NL (@ESPNnl) September 17, 2023

In de tweede helft werd het publiek op meer spektakel getrakteerd. Al binnen twee minuten werd Amofa van het veld gestuurd met zijn tweede gele kaart. De verdediger liep na balverlies hard door op Thomas Lam en maakte daarbij een opzichtige overtreding. Een paar minuten later wist PEC de manmeersituatie te verzilveren. Na een heerlijke combinatie was het uiteindelijk Druijf die aangaf op Reijnders, die kalm binnenschoof: 1-0.

Ondanks het veldoverwicht wisten de Zwollenaren de voorsprong niet lang vast te houden. Zo'n twintig minuten voor tijd was het Bas Kuipers die in een uitbraak voorgaf op Edvardsen, die te veel ruimte kreeg van de PEC-defensie en kon binnenkoppen: 1-1. De ploeg van Johnny Jansen drong daarna nog aan op de winnende treffer, maar scoren deden beide ploegen niet meer.