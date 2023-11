Pavlidis kan verbreken imposant record van Cruijff definitief vergeten

Zaterdag, 4 november 2023 om 22:05 • Rian Rosendaal • Laatste update: 22:08

Er is zaterdagavond een einde gekomen aan de imposante doelpuntenreeks van Vangelis Pavlidis. De aanvaller van AZ scoorde in de eerste tien speelronden van de Eredivisie telkens minstens een keer, maar tegen Excelsior (1-1) lukte dat dus niet. Tot overmaat van ramp morste AZ in blessuretijd twee dure punten in Rotterdam.

Pavlidis scoorde vorige week in het later gestaakte thuisduel met NEC en werd daarmee de zesde speler in de geschiedenis van de Eredivisie die in tien opeenvolgende wedstrijden het net vond. In de Eredivisie kwamen alleen Johan Cruijff (17) en Pierre van Hooijdonk (11) in méér opeenvolgende competitieduels tot scoren.

Het verbreken van het record van Cruijff was lange tijd onderwerp van gesprek in voetbalminnend Nederland. Pavlidis faalde echter op bezoek bij Excelsior en ziet daarmee een imponerende reeks ten einde komen. De Griek nam wel een oud record van Pétur Pétursson over. De IJslander scoorde in het seizoen 1979/80 in de eerste acht Eredivisie-duels van Feyenoord.

Pavlidis is de vierde speler in de geschiedenis van de Eredivisie die trefzeker is in minimaal tien opeenvolgende wedstrijden van zijn club in de Eredivisie. Van Hooijdonk, Dennis Bergkamp en Bryan Ruiz gingen de Griekse aanvalsleider van de Alkmaarders voor.

Voor de tegen Excelsior falende Pavlidis lag er overigens nog een record in het verschiet. Cruijff was in het seizoen 1966/67 namelijk trefzeker in zijn eerste veertien competitiewedstrijden. Pavlidis haalde dus de grens van tien duels op rij met minstens een doelpunt, maar daar blijft het dus bij.

Frustrerende avond voor AZ

Pavlidis kwam tegen het stugge Excelsior niet echt in het stuk voor. De topschutter van AZ kreeg pas na ruim een uur spelen zijn eerste goede kans. Een afgeslagen schot van Jordy Clasie belandde voor zijn voeten, maar Excelsior-doelman Stijn van Gassel maakte de inzet van de spits onschadelijk.

Een kleine tien minuten voor het einde kreeg Pavlidis weer een kans. Hij legde de bal met zijn borst goed klaar voor zijn rechtervoet, maar ook dit keer wist Van Gessel de topscorer van scoren af te houden. In de absolute slotfase kwam Pavlidis niet meer in kansrijke positie.