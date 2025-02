Paul Pogba aast op sensationele terugkeer: 'Hij heeft nog altijd goed contact met hem'

De dopingschorsing van Paul Pogba nadert de einddatum van 11 maart 2025. In september van 2023 werd de Fransman veroordeeld tot vier jaar schorsing, maar dat werd in hoger beroep teruggebracht tot 18 maanden. Inmiddels zit zijn schorsing er bijna op en wil hij dolgraag terugkeren op het voetbalveld.

Op Instagram deelt Pogba een foto in de sportschool. Bij de post plaatst hij de tekst: “Ik kom terug.” Waar de 32-jarige middenvelder gaat spelen, is niet bekend. Zijn contract bij Juventus werd namelijk verscheurd.

In de afgelopen achttien maanden bracht Pogba veel tijd door in de Verenigde Staten. Een overstap naar de MLS leek daarom ook voor de hand te liggen, maar met Charlotte FC werd geen akkoord bereikt.

Een maand voor zijn terugkeer zit de voormalig speler van onder meer Manchester United en Juventus dus nog altijd zonder club. In de wandelgangen werd gesuggereerd dat Man United hem een kortdurend contract zou gaan aanbieden.

Het lijkt erop dat Pogba wel zijn zinnen heeft gezet op een terugkeer binnen Europa. Volgens Le Parisien houdt hij veel van Frankrijk en heeft hij nog altijd contact met Les Bleus-ploeggenoot Antoine Griezmann.

Ook schrijft het lokale medium dat de band tussen bondscoach Didier Deschamps en Pogba nog altijd erg goed is. De Fransman heeft een terugkeer bij het nationale elftal nog altijd niet opgegeven.

Pogba’s liefde voor het spelletje is volgens ingewijden alleen maar gegroeid in de afgelopen tijd. Naast geruchten over Franse clubs en Man United wordt in de wandelgangen ook Corinthians genoemd als mogelijke nieuwe bestemming. Pogba heeft een goede band met Nederlander Memphis Depay.