Patrick Kluivert wordt de nieuwe bondscoach van Indonesië, zo meldt Fabrizio Romano maandag. De deal is al afgerond, zo verzekert de Italiaanse transfermarktspecialist. Kluivert is de opvolger van Tae-Yong Shin, die maandag werd ontslagen door de bond.

Het Nederlands getinte Indonesië meldde maandag dat de Zuid-Koreaanse bondscoach Tae-Yong Shin niet langer aan het roer zal staan bij de Indonesiërs. Kluivert is nu de man die de nationale ploeg naar het WK van 2026 moet leiden.

Shin was sinds begin 2020 bondscoach van het Aziatische land. Sindsdien stond hij in 57 duels aan het roer. Daarvan werden er 26 gewonnen, 14 gelijkgespeeld en 17 verloren. Ook had hij de leiding over Indonesië Onder 19, Onder 20 én Onder 23.

"We zien dat er behoefte is aan een leider die onze strategieën beter kan implementeren, beter communiceert met de spelers en de programma's van de nationale ploeg beter implementeert. Ik wil Shin bedanken, en wens hem het beste voor de toekomst", zei bondsvoorzitter Erick Thohir onder meer op een persconferentie.

Daar voegde hij aan toe dat de bond drie trainers in gedachten had als opvolger van Shin. Eén daarvan was Kluivert. Op 12 januari zou de opvolger officieel bekend worden gemaakt, maar nu is dus al duidelijk dat het Kluivert gaat worden.

Indonesië staat momenteel op de derde plek in Groep C van de Aziatische WK-kwalificatie. Daarmee is deelname aan het WK van 2026 nog altijd binnen handbereik. In november stuntte het land nog met een 2-0 zege op Saudi-Arabië.

De 48-jarige Kluivert was het meest recent actief als hoofdtrainer van Adana Demirspor. Die ploeg leidde hij twintig wedstrijden lang, waarna hij daar razendsnel vertrok.

In een eerder stadium was Kluivert ook al de interim-bondscoach van Curaçao, assistent-trainer bij de nationale ploeg van Kameroen en in verschillende bestuursrollen actief bij Paris Saint-Germain en FC Barcelona. Bij Ajax was hij eindverantwoordelijke van de Onder 19-ploeg.