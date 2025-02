Pascal Bosschaart meldt nieuw blessuregeval bij Feyenoord: 'Hij zal er de komende weken niet bij zijn'

Feyenoord kan de komende weken niet beschikken over Calvin Stengs, zo vertelt Pascal Bosschaart op de persconferentie vrijdagmiddag. De 26-jarige middenvelder annex aanvaller is geblesseerd geraakt tijdens het duel met AC Milan (1-1).

Feyenoord miste tien geblesseerde spelers in San Siro. “Het lijstje dat we hadden is nog steeds hetzelfde”, zegt Bosschaart. De interim-trainer kan zaterdagavond tegen Almere City wel weer beschikken over Quilindschy Hartman, Oussama Targhalline en Stéphano Carrillo. Dat drietal is niet ingeschreven voor het miljardenbal en was daarom niet inzetbaar in Italië.

“We hebben natuurlijk drie jongens die er weer bij zijn en in de Champions League niet mochten spelen. We hebben er alleen wel weer een nieuwe blessure bij. Stengs zal er de komende weken niet bij zijn. Die blessure heeft hij opgelopen in Milaan. Dat is heel zuur”, aldus de interim-trainer.

Het is niet de eerste blessure van Stengs dit seizoen. De linkspoot miste tot dusver al 23 wedstrijden wegens een zware kniekwetsuur, een hamstringblessure en ziekte. Stengs kwam daarom pas tot dertien optredens namens Feyenoord. Daarin was hij goed voor één goal en vier assists.

De ziekenboeg van Feyenoord zit bomvol. Justin Bijlow, Facundo González, Gernot Trauner, Jordan Lotomba, Bart Nieuwkoop, Ramiz Zerrouki, Quinten Timber, Inbeom Hwang, Chris-Kévin Nadje en Ayase Ueda zijn ook herstellende van een blessure.

Onder anderen Bijlow en Timber komen dit seizoen niet meer in actie. De Rotterdammers moeten daarom zonder een aantal belangrijke krachten de derde plek zien veilig te stellen. Die plaats geeft aan het einde van de rit recht op een ticket voor de voorronde van de Champions League.

Het verschil met nummer drie FC Utrecht bedraagt drie punten, al heeft Feyenoord wel één wedstrijd minder gespeeld. AZ, dat momenteel de vijfde plaats bezet, staat op gelijke hoogte met de Rotterdammers.