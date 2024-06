Partij die Vitesse wilde overnemen haakt kort voor de deadline af

Vitesse en zijn beoogde nieuwe overnamepartijen zijn er maandagavond niet in geslaagd om een akkoord te bereiken met de eerder aangewezen Coley Parry, zo melden bronnen aan De Telegraaf. Eén van de partijen die de club wilde overnemen is laat op de avond afgehaakt.

Resultaat is dat de Arnhemse club geen sluitend pakket heeft kunnen aanleveren bij de licentiecommissie van de KNVB. De partij die is afgehaakt is een Amerikaanse partij, zo bevestigt algemeen directeur Edwin Reijntjes aan De Telegraaf.

Vitesse kreeg van de licentiecommissie mee om maandag voor 00:00 een sluitende begroting in te leveren bij de KNVB. Nu het niet is gelukt om een doorbraak te realiseren en tot een akkoord te komen tussen alle partijen, kan worden geconcludeerd dat dat niet is gelukt.

Wel is er nog een Nederlandse partij die bereid is te investeren in Vitesse, maar ook die partij heeft nog geen akkoord weten te bereiken met Parry.

Belangrijkste hobbel die genomen moet worden is de 14,3 miljoen euro die Parry eist van de club. De Amerikaanse zakenman was de beoogde nieuwe eigenaar, maar daar stak de KNVB een stokje voor.

Nu bekend is geworden dat Vitesse naar verluidt ‘wordt gered in gedeeld eigenaarschap’ - de club krijgt waarschijnlijk eigenaren uit twee verschillende landen - begeeft Parry zich in een luxepositie. De Amerikaan lijkt de druk op te gaan voeren om zoveel mogelijk geld terug te krijgen.

De vraag is nu of de licentiecommissie van de KNVB opnieuw uitstel zal verlenen of toch overgaat tot het intrekken van de proflicentie. Mocht dat laatste gebeuren, dan is het nog steeds geen einde oefening in Arnhem.

Vitesse heeft dan namelijk nog de mogelijkheid om naar de commissie van beroep te stappen, zo weet De Telegraaf. In het allerergste geval kan zelfs nog de gang worden gemaakt naar de burgerrechter.

In de tijd dat Vitesse naar een van beide bovenstaande uitwegen stapt, heeft de club ruimte om de laatste hiaten weg te werken, zo klinkt het. Het woord is nu weer aan de licentiecommissie.

