Paris Saint-Germain wint Le Classique ondanks rode kaart en morrende MbappÃ©

Paris Saint-Germain heeft le Classique op zijn naam geschreven. De ploeg van Luis Enrique moest het meer dan een helft met tien man doen na de rode kaart voor Lucas Beraldo, maar dat maakte voor het resultaat weinig uit: 0-2. Vitinha was vlak na rust de eerste doelpuntenmaker, Gonçalo Ramos maakte het karwei af. Koploper PSG staat nu weer twaalf punten los van naaste achtervolger Stade Brest. Marseille blijft door de nederlaag steken op plek zeven en doet slechte zaken in de strijd om een Europees ticket.

Aan de kant van Marseille moest trainer Jean-Louis Gasset het stellen zonder Frans international Jonathan Clauss. Ulisses García was zijn vervanger aan de rechterkant van de verdediging. Voorin moesten Luis Henrique, Pierre-Emerick Aubameyang en Iliman Ndiaye voor de treffers zorgen. Bij PSG werd de voorhoede gevormd door Kylian Mbappé, Randal Kolo Muani en Ousmane Dembélé, waardoor Ramos naar de bank werd verwezen. Bradley Barcola moest geblesseerd verstek laten gaan.

PSG deelde vanaf het begin de lakens uit en al snel bleek de snelheid voorin een enorm wapen voor de Parijzenaren. Zo bleek onder meer toen Dembélé veel te snel was voor zijn directe tegenstander en zijn teruggetrokken pass werd overgeschoten door Fabián Ruiz. Aan de andere kant liet ook Marseille even zijn tanden zien. Een voorzet werd totaal verkeerd geraakt door Danilo Pereira, die het geluk had dat zijn 'inzet' net naast het doel van Gianluigi Donnarumma rolde.

PSG kwam steeds beter in de wedstrijd en kreeg meerdere kansen via Dembélé, maar zoals wel vaker bij hem het geval is wist de Fransman niet de kers op de taart te plaatsen. Zo dribbelde hij bijzonder fraai richting Pau López, die tot zijn opluchting zag hoe Dembélé in zeer kansrijke positie een zwak rollertje produceerde.

Het scheelde enkele centimeters of Marseille had de voorsprong op schitterende wijze gepakt. Jordan Veretout besloot het vanaf een meter of 25 te proberen en de routinier zag zijn snoeiharde pegel via de buitenkant van de paal naast gaan, tot grote teleurstelling van de aanwezigen in Stade Orange Vélodrome. Marseille kreeg even later een flinke meevaller. Beraldo, centrumverdediger van PSG, duwde Aubameyang. Omdat laatstgenoemde een zee aan ruimte voor zich had, besloot scheidsrechter Benoît Bastien een directe rode kaart uit te delen aan Beraldo.

Ook met tien man was PSG lange tijd de betere ploeg. Zo kreeg Achraf Hakimi een enorme kans, maar de Marokkaan kreeg dusdanig veel tijd en ruimte, dat hij uiteindelijk niet meer wist wat te doen en op een teruggekomen verdediger stuitte. Bij de eerstvolgende aanval van les Parisiens was het alsnog raak. Vitinha ging een één-tweetje aan met Dembélé en schoot op randje zestien gecontroleerd raak in de verre hoek: 0-1. Vlak daarna werd sterspeler Mbappé naar de kant gehaald en dat kon hij niet waarderen.

Marseille dacht al snel de gelijkmaker te produceren, toen het schot van Veretout via Aubameyang binnenviel. De Gabonees stond duidelijk buitenspel en de treffer werd dan ook terecht afgekeurd. Marseille probeerde te profiteren van de overtalsituatie, maar onder meer Faris Moumbagna had het vizier niet op scherp staan. De Kameroener nam de bal goed mee, maar deed zijn inzet niet genoeg richting de rechterhoek belanden en zag Donnarumma redding brengen. Vlak voor tijd maakte Gonçalo Ramos een einde aan alle onzekerheid. Via Marco Asensio en Hakimi belandde de bal bij de Portugees, die de counter succesvol afrondde: 0-2.

