Paris Saint-Germain laat geen spaan heel van landgenoten en wint over twee duels met 10-0 (!)

Paris Saint-Germain heeft zich zoals vooraf verwacht moeiteloos geplaatst voor de achtste finale van de Champions League. De ploeg van trainer Luis Enrique, die zijn ploeg de heenwedstrijd met 0-3 zag winnen, was ook in Parijs veel en veel te sterk voor de club uit Bretagne: 7-0. Bradley Barcola en Kvicha Kvaratskhelia zorgden voor een uiterst comfortabele 2-0 ruststand. Na de onderbreking scoorden ook Vitinha, Desiré Doué, Nuno Mendes, Gonçalo Ramos én Senny Mayulu. PSG wordt vrijdag bij de loting gekoppeld aan FC Barcelona of Liverpool.

Het eerste grote gevaar van PSG leverde bijna een treffer op. Fabián Ruiz kwam zelf net niet tot een schot, waardoor hij opendraaide en meegaf aan Bradley Barcola. De Fransman zag zijn schot vanuit een lastige hoek in het zijnet belanden. Aan de overkant was Brest centimeters verwijderd van een verrassende voorsprong, toen Mathias Pereira Lage binnen leek te schieten na een gevaarlijke, lage voorzet vanaf rechts. Gelukkig voor PSG haalde aanvoerder Marquinhos de bal net voor de doellijn weg.

Aan de overkant sloeg PSG genadeloos toe. Barcola schatte een dieptepass van Ruiz op waarde en ontdeed zich met een heerlijke eerste aanname van zijn directe tegenstander. Na een kapbeweging in de zestien creëerde hij een vrije schietkans voor zichzelf, die hij volop benutte met een harde knal in de korte hoek: 1-0.

Een kleine tien minuten voor rust verdubbelden de hoofdstedelingen de voorsprong. Een voorzet vanaf rechts van João Neves werd voor het doel behendig door Barcola doorgetikt naar de tweede paal. Daar door Kvaratskhelia op en de Georgiër werkte de bal al glijdend en vanuit een lastige hoek knap binnen: 2-0. Op slag van rust redde Gianluigi Donnarumma op een schot van Pierre Lees-Melou, waarna de goalie opgelucht ademhaalde toen Mama Baldé de rebound van dichtbij over schoot.

Na rust ging het heel hard en werd Brest van het kastje naar de muur gespeeld. Allereerst werd het 3-0 via Vitinha. Ruiz legde breed op de Portugees, die alle tijd en ruimte kreeg en zodoende besluit uit te halen vanaf randje zestien. Doelman Grégoire Coudert, die Marco Bizot op de bank hield, was andermaal kansloos.

Niet veel later speelden twee invallers een hoofdrol. Ramos werd de diepte ingestuurd, behield het overzicht en legde breed op de vogelvrije Doué: 4-0. Nog geen vijf minuten later werd het ook 5-0. Achraf Hakimi liet zien een van de beste rechtsbacks ter wereld te zijn en zag zijn voorzet bij de tweede paal worden binnengetikt door Nuno Mendes.

Een kwartier voor tijd werd het ook 6-0. Een voorzet vanaf de linkerkant werd behendig binnengetikt door Ramos. De Portugees zag hoe het enkele minuten voor tijd ook nog 7-0 werd. Na een andermaal veel te snelle aanval voor Brest was het de achttienjarige Mayulu die de trekker overhaalde.