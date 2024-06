Paris Saint-Germain en Atlético Madrid willen Man City van aanvaller beroven

Julián Álvarez is op de radar van Paris Saint-Germain en Atlético Madrid verschenen. Transfergoeroe Fabrizio Romano meldt dat beide clubs reeds contact hebben gezocht met de aanvaller, die nog tot medio 2028 vastligt in het Etihad Stadium.

Álvarez heeft met Erling Braut Haaland een bijna niet te kloppen concurrent bij Manchester City, dat de Argentijn wel wil behouden en binnenkort om de tafel gaat met zijn entourage. Naast PSG en Atlético hopen ook niet nader genoemde Engelse clubs op de handtekening van la Araña.

Álvarez, die in de spits, op 10 en als rechteraanvaller uit de voeten kan, heeft bewezen een zeer waardevolle speler voor manager Pep Guardiola te zijn. De multifunctionele aanvaller, die vooral achter Haaland speelt, was afgelopen seizoen goed voor elf treffers en negen assists in de Premier League. In 31 van de 38 competitiewedstrijden begon hij in de basis.

Álvarez kwam in de zomer van 2022 naar Manchester City, dat ruim twintig miljoen euro betaalde om hem los te weken bij River Plate. Sinds zijn komst naar de regerend landskampioen van Engeland wist hij 36 keer te scoren en 18 assists af te leveren in 103 duels voor de club.

Mocht Álvarez opteren voor een transfer naar Atlético, dan treedt hij daar in de voetsporen van Memphis Depay. De aanvaller van het Nederlands elftal bevestigde onlangs dat hij het Cívitas Metropolitano achter zich laat. Álvarez zou concurreren met Antoine Griezmann, Álvaro Morata, Ángel Correa en Samu Omorodion.

Paris Saint-Germain struint de transfermarkt af nu sterspeler Kylian Mbappé definitief is vertrokken naar Real Madrid. Met name Kvicha Kvaratskhelia lijkt onderweg naar het Parc des Princes, maar ook onder meer Victor Osimhen en Rafael Leão worden genoemd als potentiële versterkingen.

De 24-jarige Álvarez heeft inmiddels 29 caps achter zijn naam staan en zal er later deze maand bij zijn wanneer Argentinië zijn Copa América-titel gaat proberen te verdedigen. Álvarez en zijn ploeggenoten openen het toernooi op 21 juni tegen Canada, dat het donderdag opneemt tegen het Nederlands elftal.

