Paredes en Vlahovic bezorgen Juventus met fraaie treffers benauwde zege

Woensdag, 3 mei 2023 om 19:58 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 22:09

Juventus heeft uitstekende zaken gedaan in de strijd om een Champions League-ticket. La Vecchia Signora kreeg Lecce dankzij treffers van Leandro Paredes en Dusan Vlahovic op de knieën: 2-1. Lecce bood knap tegenstand en maakte het Juventus regelmatig lastig, maar uiteindelijk hield de thuisploeg stand. Dankzij de zege neemt de ploeg van trainer Massimiliano Allegri voorlopig de tweede plaats over van Lazio, dat later op de woensdag nog in actie komt tegen Sassuolo. Lecce staat zestiende, al zag het tot zijn opluchting dat concurrent Spezia ten onder ging bij Atalanta (3-2).

Ten opzichte van het midweekse duel met Bologna (1-1) moest Arkadiusz Milik het woensdag doen met een plek op de bank, net als onder meer Paul Pogba en Federico Chiesa. Dusan Vlahovic mocht het in de spits laten zien. De Serviër stond in de 3-5-2-formatie in de voorhoede naast Ángel Di María. Adrien Rabiot ontbrak, waardoor Fabio Miretti, Leandro Paredes en Nicolò Fagioli het middenveld vormden. Aan de zijkanten moesten Mattia De Sciglio (rechts) en Filip Kostic (links) voor de aanvoer naar voren zorgen.

Is deze voor de ????????????? ?? Een prima vrije trap van Paredes lijkt op het eerste gezicht houdbaar, maar toch verdwijnt de bal in het net en dus is het 1-0! ??

Lecce begon uitstekend aan de wedstrijd en dat leek al in de derde minuut te resulteren tot een voorsprong voor de bezoekers. Rémi Oudin zette voor op collega-aanvaller Assan Ceesay, die bij de tweede paal binnentikte. Laatstgenoemde bleek echter buitenspel te hebben gestaan: doelpunt afgekeurd. Lecce bleef goed in de wedstrijd zitten, al was het toch Juventus dat na een klein kwartier op voorsprong kwam. Paredes mocht van een meter of 25 een vrije trap nemen en deed dat feilloos. Zijn harde, lage poeier in de linkeronderhoek was doelman Wladimiro Falcone te machtig: 1-0. Juventus kwam direct beter in de wedstrijd en dat leek al snel tot de 2-0 van Fabio Miretti te leiden, maar ook dit keer was er sprake van buitenspel.

Lecce komt ????????????! ?? Juventus scoort, maar die wordt afgekeurd en in plaats van 2-0 stoot Lecce terug en is het gelijk in Turijn ??

Na een klein half uur kregen Juventus en met name De Sciglio een grote tegenvaller te verwerken. De verdediger leek zijn knie te overstrekken en moest op een brancard van het veld gedragen worden. Juan Cuadrado betrad het veld als zijn vervanger. De problemen voor Juventus werden nog groter, toen de arbiter na een ongelukkige handsbal van Danilo naar de stip wees. Ceesay ging achter de bal staan en liet Wojciech Szczesny kansloos: 1-1. Daar bleef het niet bij in de eerste helft. Op aangeven van Filip Kostic maakte landgenoot Dusan Vlahovic er uit de draai vanaf randje zestien 2-1 van.

Juventus weer ?????????? ?????? ??????! ?? Heel even mag Lecce genieten van de gelijke stand, maar Vlahovic brengt daar met een heerlijke trap verandering in! ??

Vlak na rust was Miretti alsnog dicht bij zijn treffer. Vlak voor de neus van Falcone schoot hij echter naast. Lecce bleef ook in de tweede helft knap tegenstand bieden en probeerde in de persoon van Federico Baschirotto de stand gelijk te trekken, maar de verdediger stuitte op Szczesny. Niet veel later was ook Ceesay dicht bij de gelijkmaker, ware het niet dat zijn kopbal naast vloog. Aan de andere kant had Danilo de pech dat zijn kopbal op de paal belandde. Ceesay bleef de meest dreigende man aan de kant van Lecce en de aanvaller kreeg een kwartier voor tijd een nieuwe kans, maar opnieuw stuitte hij op Szczesny. Lecce bleef ook in de slotfase dreigend, maar de gelijkmaker zou er niet meer komen.