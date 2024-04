Pak 50x je inzet als Bayern München en Real Madrid allebei scoren!

Bayern München strijdt met Real Madrid om een plaats in de finale van de Champions League. Welke club neemt dinsdagavond alvast een voorschot op de eindstrijd? Win vijftig keer je inzet bij goals van Bayern en Real Madrid. De maximale inzet bedraagt 1 euro, waarmee je in totaal 49 euro winst kan pakken.

Bayern kende een goede generale voor het bezoek van Real Madrid aan Allianz Arena. Eintracht Frankfurt werd namelijk met 2-1 verslagen, waardoor het elftal van trainer Thomas Tuchel de tweede plaats in de Bundesliga stevig in handen heeft. De focus ligt voor nu even op de Champions League.

Scoren Bayern en Real Madrid allebei? Win vijftig keer je inzet bij goals van Bayern en Real Madrid. De maximale inzet bedraagt 1 euro, waarmee je in totaal 49 euro winst kan pakken! Deze UniBoost is te spelen voor nieuwe klanten van 24 jaar en ouder.

Real Madrid pakte net als Bayern drie punten in competittieverband. Real Sociedad werd, zij het met moeite, met 0-1 verslagen. De Koninklijke kan aankomend weekeinde al kampioen worden tegen degradatiekandidaat Cádiz. FC Barcelona moet dan wel gelijkspelen of verliezen tegen nummer drie Girona.

Scoren Bayern en Real Madrid dinsdagavond? Profiteer van de UniBoost!

Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties