Paixão géén Champions League-speler van de week: drie spelers eindigen hoger in klassement

De UEFA nomineerde Igor Paixão voor de prijs van Speler van de Week voor zijn prestatie tegen AC Milan (1-0). De Braziliaanse buitenspeler van Feyenoord scoorde woensdagavond het enige doelpunt van de wedstrijd, maar moest de UEFA-award uiteindelijk laten aan Serhou Guirassy.

Elke speelronde nomineert de UEFA vier spelers. Ditmaal waren dat Guirassy (Borussia Dortmund), Vinícius Júnior (Real Madrid), Paixão en Vangelis Pavlidis (Benfica). Pavlidis, voormalig AZ-spits, was evenals Paixão beslissend met een winnende treffer.

Benfica won met 0-1 dankzij een doelpunt van Pavlidis, die een dieptepass van Tomas Araujo op fenomenale wijze over de doelman van AS Monaco wist te stiften. De Griek speelde een kleurloze eerste helft, maar bleek uiteindelijk de bepalende factor in de overwinning.

Vinícius hielp Real Madrid aan een 2-3 overwinning op Manchester City. Hij gaf de assist op Brahim Díaz en speelde ook een grote rol bij de winnende treffer door de bal langs Ederson te spelen, waarna Jude Bellingham de bal binnen kon glijden.

Guirassy scoorde tegen Sporting Portugal (0-3) zijn tiende doelpunt van deze Champions League-campagne. Daarmee neemt BVB een uitstekende uitgangspositie mee naar Duitsland. De spits uit Guinee scoorde na een voorzet van Julian Brandt en leverde later zelf een soortgelijke assist op Pascal Gross.

Feyenoord-aanvaller Paixão begon sterk tegen Milan en wist na drie minuten Mike Maignan te verschalken. Hiermee tekende hij voor zijn tweede goal in negen Champions League-wedstrijden. Met flitsende dribbels maakte hij het Milan-verdediger Kyle Walker lastig.

Feyenoord neemt een 1-0 voorsprong mee naar het San Siro. De 24-jarige Braziliaan beleeft een uitstekend Champions League-seizoen. Gemiddeld is hij betrokken bij één goal per 124 minuten in het miljardenbal. Met vier assists staat hij op de tweede plek in het assistklassement, vlak achter Joshua Kimmich, Raphinha, Charles De Ketelaere en Jeremie Frimpong (allen vijf assists).

Tegenstander Walker was na afloop onder de indruk van de Feyenoorder: “Hij speelde een geweldige wedstrijd.” Als Paixão en Feyenoord de 1-0 voorsprong in Milaan weten vast te houden, dan wacht in de achtste finale een ontmoeting met Inter of Arsenal.