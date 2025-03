Paixão en Antony niet bij definitieve selectie Brazilië; Neymar wel

Feyenoord-aanvaller Igor Paixão maakt geen deel uit van de definitieve selectie van Brazilië, zo maakt de Braziliaanse voetbalbond bekend. Ook Antony heeft de voorselectie niet overleefd.

Paixão verkeert misschien wel in de vorm van zijn leven. De linksbuiten, die de laatste tijd ook op 10 geposteerd wordt, maakte met name in het tweeluik met AC Milan grote indruk.

Net als Paixão is ook Real Betis-aanvaller Antony bezig aan een ijzersterke fase. De voormalig Ajacied, die door Manchester United tijdelijk is gestald in Spanje, heeft bondscoach Dorival Júnior andere keuzes zien maken.

Neymar is er in tegenstelling tot Paixão en Antony wel bij. Het voormalige wonderkind is bezig aan zijn twee jeugd bij Santos, waarvoor hij onlangs direct uit een hoekschop en uit een vrije trap scoorde.

Net als Paixão en Antony hebben ook onder meer Endrick, João Gomes en (Atalanta-middenvelder) Éderson de laatste schifting van Dorival Júnior niet overleefd.

Brazilië neemt het in de aankomende interlandperiode op tegen Colombia (thuis) en Argentinië (uit). O Seleção staat slechts vijfde in de kwalificatiereeks. De nummers 1 tot en met 6 gaan rechtstreeks naar het WK; de nummer 7 gaat de play-offs in.