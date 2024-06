Pacho verhaal

Sinds vorig jaar zomer is bekend dat Liverpool op zoek is naar een centrale verdediger op de linkerflank. Als gevolg hiervan zijn het afgelopen jaar een hele reeks spelers in verband gebracht met een verhuizing naar Anfield. Goncalo Inacio, Piero Hincapie, Jarrad Branthwaite, Marc Guehi, Levi Colwill en Lloyd Kelly zijn allemaal naar voren geschoven als mogelijke oplossing voor een van de kwetsbare plekken bij the Red. Maar één naam heeft de afgelopen weken serieuze aandacht gekregen: die van Willian Pacho.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties