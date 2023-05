Oussama Tannane valt ploeggenoot bij NEC af: ‘Hij liet het team in de steek’

Maandag, 29 mei 2023 om 10:47 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 11:40

Oussama Tannane zorgde zondagmiddag voor enige verbazing. De aanvaller van NEC oogde tijdens het Eredivisie-duel met Fortuna Sittard (1-1) enkele keren lichtelijk geïrriteerd richting ploeggenoot Anthony Musaba. Tannane leek zijn trainer Rogier Meijer op een gegeven moment zelfs te vragen om Musaba te wisselen. De creatieveling ontkende dit na afloop, maar uitte wel kritiek op de 22-jarige rechtsbuiten.

“Ik vond dat Musaba niet vanuit zijn kracht speelde”, vertelde Tannane tegenover Forza NEC. “We hebben afspraken van tevoren gemaakt en als je die niet nakomt laat je je team in de steek. Musaba is hartstikke snel en ik vind dat hij zijn acties moet maken vanuit de diepte. Nu hield hij de bal vaak bij zich en raakte hij hem te vaak kwijt. Dan moeten wij er als team achteraan lopen.”

Tannane beweerde dat hij Meijer niet om een wissel voor de buitenspeler vroeg, ook al werd Musaba kort daarna naar de kant gehaald. Volgens Tannane hebben de twee het na de wedstrijd in de kleedkamer weer met elkaar bijgelegd. De elfvoudig Marokkaans international baalde zondagmiddag van het late gelijkspel tegen Fortuna. Dankzij een late benutte strafschop van Paul Gladon wist NEC de zege niet over de streep te trekken. “Het is echt doodzonde dat we het seizoen zo afsluiten. Voor de club was het veel mooier geweest als we in het linkerrijtje waren geëindigd.”

Omdat Jasper Cillessen, Lasse Schöne en Ivan Marquez tegen Fortuna allemaal niet op het veld stonden, was Tannane in Sittard de gelegenheidsaanvoerder van NEC. “Ik waardeer het enorm dat de trainer mij die verantwoordelijkheid geeft. Ik ben altijd al bezig met coachen en spelers goed neerzetten, dus dat was nu niet anders”, aldus Tannane. De aanvaller kwam tijdens zijn eerste seizoen in dienst van NEC tot 28 officiële duels, waarin hij goed was 7 goals en 12 assists.