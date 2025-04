Ouders overleggen met club over basisplaats bij Willem II - Ajax

Voor Jens Mathijsen was Willem II - Ajax een wedstrijd om nooit meer te vergeten. De zeventienjarige zoon van voormalig Oranje-international Jens Mathijsen maakte tegen de Amsterdammers zijn basisdebuut voor Willem II, al was dat vooraf niet helemaal vanzelfsprekend.

"Je hoort natuurlijk wel gelijk, omdat Raffa (Raffael Behounek, red.) geschorst is, dat je kan gaan spelen", opent Mathijsen in gesprek met ESPN-verslaggever Cristian Willaert. "Donderdag hoorde ik dat ik zou spelen, en dat is natuurlijk heel mooi."

Mathijsen, net als vader Joris een verdediger, stond uiteindelijk 76 minuten op het veld. Een kwartier voor tijd werd hij afgelost door Rob Nizet. Twee minuten na de aftocht van Mathijsen scoorde Wout Weghorst, die Ajax daarmee de 1-2 zege bezorgde.

Mathijsen hoorde donderdag dat hij de vervanger zou zijn van Behounek, en was daar blij mee. "Ik denk dat het alleen maar fijn is. Dan kun je je meer voorbereiden, kijken naar je tegenstander."

Willem II-trainer Peter Maes was in eerste instantie niet zeker of hij de pas zeventienjarige Mathijsen voor de leeuwen wilde gooien, bevestigt Mathijsen. De trainer ging daarom in overleg met zijn ouders. "Volgens mij hebben ze goed overlegd. En ja, volgens mij hebben ze goed overlegd", aldus Mathijsen.

Maes was na afloop van de wedstrijd vol lof over Mathijsen. "Dan zie je hoe nuchter dat dat mannetje is en dat hij eigenlijk zijn leeftijd al een beetje voor is. Hij is dat jeugdige al aan het omzetten in een stukje volwassenheid. Na die gele kaart komt hij eigenlijk niet meer in de problemen."

Mathijsen was eerder dit seizoen wel al invaller bij Willem II. De wedstrijd tegen Ajax meegerekend, staat de teller in totaal op vier optredens voor de Tricolores.