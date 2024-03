Oud-ploeggenoot pakt Robinho en Dani Alves aan: ‘Als het mijn dochter was...’

Felipe Melo heeft flink uitgehaald naar Robinho en Dani Alves. De twee laatstgenoemden werden onlangs tot respectievelijk 9 en 4,5 jaar celstraf veroordeeld wegens twee verschillende verkrachtingszaken. Melo vindt de straf voor zijn twee landgenoten meer dan terecht.

"Ik heb een dochter van vijftien jaar", begint de 40-jarige Melo zijn verhaal tegenover Globo Esporte. "Als ze dat bij mijn dochter hadden gedaan, denk ik niet dat ik hier zou zijn om dit interview te geven."

"Ik geloof dat we andere mensen moeten respecteren. We moeten vrouwen respecteren, we moeten mannen respecteren... Zij moeten boeten voor wat ze hebben gedaan, heel simpel. En laat het als les dienen, zodat anderen het niet doen. Dit is heel ernstig."

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Melo, die nog altijd actief is bij Fluminense in de Braziliaanse Série A, speelde tussen 2009 en 2010 22 interlands voor Brazilië. In die tijd was hij ploeggenoot van zowel Robinho als Dani Alves.

Op 22 februari jongstleden werd Alves schuldig bevonden aan het verkrachten van een vrouw in een toilet van een nachtclub in Barcelona eind december 2022. De Catalaanse rechtbank oordeelde dat Alves voor vier jaar en zes maanden achter tralies moet zitten, nadat het Spaanse Openbaar Ministerie een gevangenisstraf van negen jaar en een schadevergoeding had geëist.

Alves werd maandag op borgtocht vrijgelaten uit de gevangenis in Barcelona. De voormalig rechtsback kreeg de borgsom van één miljoen euro bij elkaar en mag daardoor het hoger beroep tegen zijn veroordeling in vrijheid afwachten. Dinsdag, de dag na zijn vrijlating, vierde Alves de verjaardag van zijn vader in een restaurant in Barcelona, waarna het feest met enkele vrienden werd voortgezet in de villa van de momenteel clubloze voetballer.

Vorige week werd bekend dat ook Robinho de cel in moet. Dat besloot het Braziliaanse gerechtshof nadat de honderdvoudig international van de Goddelijke Kanaries in 2017 al in Italië werd veroordeeld voor groepsverkrachting. Destijds was uitlevering vanuit Brazilië naar Europa niet mogelijk vanwege de wetgeving.

In Robinho’s geboorteland heeft men nu besloten dat de oud-prof alsnog achter slot en grendel gaat. Dat gebeurde op verzoek van het Italiaans gerechtshof. Net als Alves gaat ook Robinho in beroep tegen de uitspraak.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties