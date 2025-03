Oud-aanvaller van Ajax begeleidt Ihattaren: 'Het enige waar ik spijt van heb, is...'

Mohamed Ihattaren maakte dit seizoen zijn verrassende comeback in de Eredivisie bij RKC Waalwijk. De 23-jarige aanvallende middenvelder wordt intensief begeleid door een staf van ongeveer tien personen, onder wie Ricardo Kishna. De oud-aanvaller van Ajax vertelt zaterdag op ESPN over het traject dat Ihattaren heeft doorlopen.

Ihattaren wordt begeleid door José Fortes Rodriguez, die uit de stal komt van de overleden topzaakwaarnemer Mino Raiola. Kishna, die door blessureleed al vroeg moest stoppen als profvoetballer, is aangesloten bij Fortes Rodriguez en is een van de begeleiders van Ihattaren. "Ik ben bij al zijn thuiswedstrijden en ook regelmatig bij uitwedstrijden", zegt Kishna.

"We zijn een half jaar geleden dit traject gestart om te kijken: hoe ver kunnen we komen met Mo? En we hebben zoveel opgetrokken dat het als broers voelt inmiddels. We hebben hele mooie momenten meegemaakt, hoogte- en dieptepunten."

Kishna legt uit wat hij precies voor Ihattaren doet. "Ik ben er voor hem. Onze speerpunten zijn lekker trainen, plezier maken, gezond zijn, genieten van het leven en doen wat je het allerliefst doet. Het was een intensief traject. Zeker in het begin was het best wel pittig. Je komt van heel ver, je bent te zwaar, en je weet welk traject je in moet, want Mo heeft het weleens eerder moeten doen natuurlijk."

Kishna krijgt de vraag of er twijfels waren binnen het team over het slagen van de comeback van Ihattaren. "Vooraf denk je natuurlijk wel van: gaat het lukken? Maar ik moet zeggen, op het moment dat we begonnen had ik het gevoel dat Mo besefte dat hij keihard moest gaan. Hij voelde die verantwoording naar de rest van het team, maar het belangrijkst was dat hij dat vooral naar zichzelf voelde.

Ihattaren is er volgens Kishna nog niet. "Zijn algemene fitheid kan nog beter. Dat is ook niet gek als je zoveel jaar hebt gemist. Zijn inhoud kan nog groeien, dat gaat gebeuren puur door het maken van minuten."

Kishna kan Ihattaren veel vertellen over zijn eigen carrière, die door zware knieblessures al vroeg eindigde. "Als ik terugkijk op mijn carrière heb ik spijt van één ding: dat is dat ik niet alles ervoor heb gedaan. Ik kan niet in de spiegel kijken en voor mezelf verantwoorden waarom ik geblesseerd ben geraakt. Ik heb onderweg heel veel laten liggen."

"Ik ben te vaak aan mijn knie geopereerd, zeker tien keer", zegt Kishna. "Dat begon al heel jong, op mijn vijftiende. Dat was pech, omdat je dan nog niet goed weet wat de voetbalwereld inhoudt. Je weet nog niet wat er concreet voor nodig is dag in, dag uit om fit te blijven. Alleen als je 22 of 23 jaar bent en je weet wel wat er voor nodig is, en mensen willen je helpen, maar je bent eigenwijs... Ik deed gewoon niet wat er van me gevraagd werd. Dan is het geen verrassing als het nog een keer gebeurt."