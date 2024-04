OranjeLeeuwinnen beginnen EK-kwalificatie met kansloze nederlaag tegen ItaliÃ«

OranjeLeeuwinnen beginnen EK-kwalificatie met kansloze nederlaag tegen Italië

Het Nederlands vrouwenelftal is slecht van start gegaan aan haar EK-kwalificatiecyclus. De ploeg van bondscoach Andres Jonker verloor met 2-0 van Italië. Oranje keek al snel tegen een achterstand aan en was mede door de waslijst aan afwezigen niet bij machte om het Italië lastig te maken. Reden tot paniek is er allerminst: de nummers één en twee plaatsen zich rechtstreeks voor het EK, terwijl de nummers drie en vier terug kunnen vallen op de play-offs. Noorwegen en Finland completeren de groep.

Bij de OranjeLeeuwinnen maakte Chasity Grant van Ajax haar basisdebuut. Zij was de wingback aan de rechterkant, waardoor Victoria Pelova naar het centrum van het veld verhuisde. Voorin moesten Daniëlle van de Donk en Lineth Beerensteyn voor de treffers zorgen. Esmee Brugts begon als linksback. Onder meer Daphne van Domselaar, Jackie Groenen, Jill Roord, Lieke Martens en Vivianne Miedema ontbraken.

De ploeg van Jonker kende een dramatische start in Stadio San Vito-Luigi Marulla in Cosenza, waar Italië al in de vierde minuut de voorsprong pakte. Een diepe bal kwam terecht bij Valentina Giacinti, die uit de rug van Sherida Spitse liep en met rechts overtuigend afrondde in de verre hoek: 1-0.

'4 | Een dramatische start voor de Nederlandse vrouwen: het is nu al raak voor Italië. AS Roma-spits Valentina Giacinti schiet de thuisploeg fraai op voorsprong.



Kijk live mee ? https://t.co/hvO5YD3hSV#itaned #ekkwalificatie pic.twitter.com/NhAJpTM8Lr — NOS Sport (@NOSsport) April 5, 2024

Nederland rechtte de rug enigszins en kreeg via Van de Donk haar eerste kans. De aanval begon bij Grant, die een voorzet afleverde bij Pelova. De aanvaller raakte de bal niet goed, maar de bal viel wel goed voor Van de Donk, wiens kopbal niet overtuigend genoeg was en kon worden gekeerd.

Het was een van de weinige gevaarlijke momenten van de ploeg van Jonker, die zag dat zijn ploeg bijna op een dubbele achterstand kwam toen Manuela Giugliano een schot loste richting doel. De middenvelder van AS Roma moest haar meerdere erkennen in doelvrouw Lize Kop, die redding bracht. Van de Donk kwam vlak voor rust nog enigszins dichtbij, maar haar schot werd gekeerd door een Italiaanse verdediger.

Het spel van Oranje werd er na rust niet beter op, al zullen weinigen de 2-0 hebben zien aankomen. Kop dook onder een licht getoucheerde voorzet van Michela Cambiaghi door, waardoor het voor Agnese Bonfantini een koud kunstje was om bij de tweede helft binnen te prikken. Het enige voordeel van die treffer was dat Oranje eindelijk wakker leek te zijn geschrokken.

59' | Italië maakt er na een kwartier in de tweede helft 2-0 van. Een voorzet van links van Michela Cambiaghi valt zomaar over Kop in het doel via intikker Agnese Bonfantini.



Kijk live mee ? https://t.co/hvO5YD3hSV#itaned #ekkwalificatie pic.twitter.com/BgVXBpKLb7 — NOS Sport (@NOSsport) April 5, 2024

Zo probeerde Beerensteyn het met een kopbal, wat net geen doelpunt opleverde. Caitlin Dijkstra kwam even later net tekort om binnen te schuiven, terwijl ook Pelova haar tanden liet zien. Oranje wist echter niet te bouwen op die sterke fase en begon naast Italië ook tegen de klok te voetballen. Langzaam maar zeker werd duidelijk dat de voorsprong van Italië niet meer in gevaar zou komen. Dinsdag kunnen de OranjeLeeuwinnen zich revancheren, wanneer Noorwegen op bezoek komt in het Rat Verlegh Stadion in Breda.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties