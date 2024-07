Nederlands elftal viert verjaardag van Virgil van Dijk, die cadeau krijgt van Ronald Koeman

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Virgil van Dijk, die maandag zijn 33ste verjaardag viert in het kamp van Oranje.

Het Nederlands elftal heeft maandag de verjaardag van Van Dijk gevierd in het spelershotel. Op beelden die de KNVB deelt is te zien dat de aanvoerder van Oranje felicitaties ontvangt van verschillende spelers alvorens Ronald Koeman het woord neemt.

“De ‘capitano’ is jarig. 33. Gefeliciteerd. We hoopten dat je in ieder geval de gedachte had dat wij nog bij je verjaardag zouden zijn”, aldus de bondscoach. “Zeker weten”, reageert Van Dijk. “Dank je wel, allemaal.”

“Zoals de trainer zei: het doel was voor mij om mijn verjaardag met jullie te kunnen vieren. Dat betekent dat we in ieder geval in de halve finale van het EK zitten. Tel je zegeningen, dat zal ik zeker doen. Elke dag”, vervolgt de aanvoerder. “Op naar de droom die we waar gaan maken met z’n allen.”

Het Nederlands elftal neemt het woensdagavond om 21.00 uur op tegen Engeland in de halve finale van het EK. De winnaar van dat duel treft Spanje of Frankrijk in de finale. Die landen gaan dinsdagavond om 21.00 uur uitvechten wie zich zondag in Berlijn mag gaan melden.

