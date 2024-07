Oranje treft Roemenië na daverende stunt Georgië tegen Portugal op EK

Georgië heeft woensdagavond voor een enorme stunt gezorgd door met 2-0 te winnen van Portugal. De Portugezen spelen als groepswinnaar maandagavond het volgende EK-duel. Georgië heeft net zoveel punten als nummer twee Turkije, maar eindigt door de 3-1 nederlaag in het onderlinge duel op plaats drie in groep F, wat wel een vervolg van het EK inhoudt. Door de verrassende uitslag speelt het Nederlands elftal dinsdag om 18:00 uur in de achtste finale van EURO 2024 tegen Roemenië.

Bondscoach Roberto Martínez had zijn elftal op maar liefst negen plaatsen gewijzigd ten opzichte van de 0-3 zege op Turkije van zaterdag. Alleen doelman Diogo Costa en Cristiano Ronaldo bleven staan. Ronaldo werd in zijn rug gesteund door voormalig Ajax-aanvaller Francisco Conceição en João Félix. Onder meer Pepe, Bernardo Silva, Bruno Fernandes en João Cancelo zaten op de bank in de Veltins Arena in Gelsenkirchen.

Portugal kende een dramatische start. Na slordig balverlies achteraan wist Georges Mikautadze ploeggenoot Khvicha Kvaratskhelia diep te sturen en de sterspeler van Napoli rondde alleen voor Costa beheerst af: 1-0. De flitsende start gaf de Georgische ploeg vleugels en zorgde voor irritatie bij Portugal. Een en ander leidde tot geel voor Ronaldo, die woedend was dat een vrije trap uitbleef nadat hij aan zijn shirtje was getrokken.

Conceição was in de eerste helft dicht bij de gelijkmaker, maar de vleugelaanvaller van FC Porto raakte het zijnet. Kort voor rust ontving Pedro Neto nog een gele kaart voor een schwalbe. De tweede keus van Portugal presteerde ondermaats voor rust en Ronaldo was zichtbaar geïrriteerd door het verloop van de wedstrijd in het stadion van Schalke 04.

Rúben Neves bleef achter in de kleedkamer, met João Palhinha als zijn vervanger aan Portugese zijde. De Europees kampioen van 2016 zocht direct de aanval op, terwijl Georgië op de counter loerde. Uit zo'n counter ontstond een enorme kans voor Kvaratskhelia, die de voorzet echter verkeerd taxeerde. Portugal kwam goed weg, maar incasseerde niet lang daarna alsnog de 2-0.

António Silva haakte een tegenstander in zijn eigen zestien. Na een check bij de VAR kwam de bal op de stip te liggen. Mikautadze tekende vervolgens koeltjes voor de 2-0, de start van enorme vreugdetaferelen op de tribune. Mikautadze is met drie doelpunten overigens de voorlopige topscorer van EURO 2024.

Ronaldo, met dus al een gele kaart op zak, ging na 65 minuten spelen naar de kant. Gonçalo Ramos verving de 39-jarige superster van Portugal voorin. Giorgi Chakvetadze verzuimde na een snelle counter om de stand naar 3-0 te tillen. Portugal kon de nederlaag niet meer afwenden en Georgië plaatst zich voor de eerste keer in de geschiedenis voor de knockout-fase van een groot toernooi.

