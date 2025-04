Oranje Leeuwinnen winnen bij record Sherida Spitse; zorgen om Vivianne Miedema

Vier dagen na het met 3-1 gewonnen thuisduel met Oostenrijk, hebben de Oranje Leeuwinnen ook de uitwedstrijd tegen Oostenrijk in de Nations League gewonnen: 1-3. Daardoor blijft Nederland tweede staan in Groep A1 van de Nations League, met tien punten uit vier duels. Koploper Duitsland heeft ook tien punten, maar een beter doelsaldo.

Bondscoach Andries Jonker besloot zijn basiself op flink wat plekken te wijzigen ten opzichte van het thuisduel met Oostenrijk, afgelopen vrijdag. Voor Sherida Spitse was het een speciale wedstrijd: ze speelde haar 241ste interland, en is daarmee binnen Europa de voetbalster met de meeste interlands. Het wereldrecord, van de Amerikaanse Kristine Lilly, is overigens liefst 354 interlands.

Oostenrijk kwam na ruim acht minuten op voorsprong. Esmee Brugts verspeelde de bal rond de middenlijn, Oostenrijk nam over en uit een lage voorzet van Viktoria Pinther tikte Julia Hickelsberger-Füller de bal nog voor de eerste paal knap binnen: 1-0.

Maar lang duurde de achterstand niet voor Nederland. Ruim een minuut later stond het 1-1, doordat een afstandsschot van Wieke Kaptein via een Oostenrijkse voet in de bovenhoek belandde.

Tien minuten na het begin van de tweede helft pakte Oranje voor het eerst de voorsprong. Victoria Pelova raakte van afstand nog de paal, waarna Daniëlle van de Donk uit de rebound simpel voor de 1-2 kon tekenen.

Vivianne Miedema besliste het duel vervolgens. De invalster maakte haar eerste interlandgoal sinds juli vorig jaar door in het strafschopgebied naar haar rechterbeen te kappen en de bal hoog in het doel te schieten: 1-3. Dat bleek ook de eindstand.

Tegenvaller voor Nederland was het geblesseerd uitvallen van diezelfde Miedema een kwartier voor tijd. De aanvalster ging na een sprintje op de grond zitten, en bleek niet verder te kunnen. Waar ze precies last van had was niet duidelijk, maar het is voor Nederland te hopen dat ze er de volgende interland, op 30 mei tegen Duitsland, gewoon weer bij kan zijn.