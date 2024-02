Oranje Leeuwinnen kansloos in Spanje, maar Olympische droom blijft levend

De Oranje Leeuwinnen zijn veroordeeld tot de troostfinale in de Nations League. Het elftal van bondscoach Andries Jonker verloor vrijdag in Sevilla in de halve finale vrij kansloos met 3-0 van wereldkampioen Spanje. De Spaanse vrouwen staan niet alleen in de finale van de Nations League, een ticket voor de Olympisch Spelen is nu ook al een zekerheid. Nederland vecht nu met Duitsland om een Olympisch ticket.

Daphne van Domselaar ontpopte zich in de eerste helft tot de grote held aan de kant van de Oranje Leeuwinnen. De keepster maakte maar liefst vier grote kansen van Salma Paralluelo onschadelijk. Van Domselaar deed na een half uur spelen of ze geblesseerd was, maar het was meer een slimmigheidje om Jonker de gelegenheid te geven om tactisch een en ander recht te zetten.

De ruim 20.000 toeschouwers in Sevilla konden in de 41ste minuut dan eindelijk juichen. Jennifer Hermoso liet van Domselaar kansloos met een slimme schuiver: 1-0. In de slotminuut van de eenzijdige eerste helft sloeg Spanje opnieuw toe. Gouden Bal-winnares Aitana Bonmatí troefde Jacky Groenen af en scoorde na een goede voorzet van Mariona Caldentey, haar ploeggenoot bij FC Barcelona.

Vivianne Miedema kan bij haar rentree in de basis geen potten breken en bleef halverwege achter in de Nederlandse kleedkamer. De aanvalster van Arsenal was duidelijk nog niet topfit en maakte plaats voor Damaris Egurrola. Jonker voerde na rust nog meer wissels door, maar het mocht niet baten voor de Oranje Leeuwinnen.

Rust in Sevilla



Spanje leidt met 2-0... — ESPN NL (@ESPNnl) February 23, 2024

Spanje bleef de bovenliggende partij en maakte een kwartier voor het einde aan alle spanning een einde. Ona Batlle tekende de 3-0 aan na een chaotische situatie voor het doel van Van Domselaar. Oranje kon daar maar weinig tegenover stellen en wachtte in spanning af op het resultaat van de andere halve finale in de Nations League tussen Frankrijk en Duitsland.

Frankrijk moest winnen, om zo de Olympische droom van de Oranje Leeuwinnen levend te houden. De Duitsers kwamen in de slotfase terug tot 2-1, maar de overwinning van de Franse vrouwen, die als gastland al geplaatst zijn voor de Olympische Spelen, kwam niet meer in gevaar. Les Bleus maken zich derhalve op voor de finale tegen Spanje.

Nederland kan via een omweg alsnog de Oympische Spelen bereiken. Duitsland is volgende week woensdag in het Abe Lenstra Stadion in Heerenveen de opponent in de troostfinale van de Nations League. De aftrap in Friesland is om 19:00 uur.

