Oranje keert 42 jaar na laatste interland terug in Nederlandse speelstad

Het Nederlands elftal gaat in juni voor het eerst in de Euroborg spelen. In het kader van de WK-kwalificatie keren de internationals van Oranje na 42 jaar terug in de stad Groningen.

Tientallen jaren na de laatste interland in het Oosterparkstadion is Groningen weer aan de beurt. Op dinsdag 10 juni is Malta de tegenstander in de Euroborg.

Vorige maand werd bekend dat de Euroborg het decor zou worden van Nederland - Malta, indien Oranje er niet in zou slagen om door te gaan naar de halve finales van de Nations League. Na de uitschakeling tegen Spanje is dit een feit.

De Euroborg wordt het 233ste stadion waarin Nederland een wedstrijd speelt. Het Nederlands elftal speelde het vaakst in De Kuip (Rotterdam, 133 interlands), gevolgd door de Johan Cruijff Arena (Amsterdam, 85 interlands) en het OIympisch Stadion (Amsterdam, 77 interlands).

In Groningen speelde Oranje twee keer eerder, in 1981 en 1983. De wedstrijden tegen Cyprus en België werden beide met 3-0 gewonnen.

Nederlandse jeugdteams en de Oranje Leeuwinnen hebben wel al vaker in de Euroborg gespeeld. Zo won Jong Oranje in 2007 de finale van het jeugd-EK in het stadion van FC Groningen.

Oranje begint in juni aan de kwalificatie voor het WK van 2026. De selectie van bondscoach Ronald Koeman gaat het in Groep G opnemen tegen Finland, Letland, Malta en Polen.