Opstellingen Paris Saint-Germain en Arsenal: Mikel Arteta hakt knoop door over meespelen Jurriën Timber; geen basisplek Ousmane Dembélé

Jurriën Timber is fit genoeg bevonden om te starten voor Arsenal tegen Paris Saint-Germain. Thomas Partey keert terug in het elftal na een schorsing, wat ten koste gaat van Leandro Trossard. Bij Paris Saint-Germain begint Ousmane Dembélé op de bank, als gevolg van zijn uitvalbeurt in de heenwedstrijd in Londen (0-1). De wedstrijd begint om 21.00 uur en is live te zien op Ziggo Sport.

Gianluigi Donnarumma, één van de absolute uitblinkers in het heenduel, staat onder de lat. Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho en Nuno Mendes vormen de Franse defensie.

Ook op het middenveld heeft trainer Luis Enrique geen verrassingen in petto. João Neves, Vitinha en Fabián Ruiz moeten de lijnen uitzetten en de welbekende balans bewaken.

Dembélé ontbrak afgelopen weekend tegen RC Strasbourg, nadat hij tegen Arsenal vorige week twintig minuten voor tijd gewisseld moest worden. De steraanvaller begint woensdagavond op de bank. Bradley Barcola vervangt hem, als rechtsbuiten. In de spits start Desiré Doué, terwijl Khvicha Kvaratskhelia de linkerflank bestrijkt.

Arsenal-manager Mikel Arteta vreesde voor de inzetbaarheid van Timber, die er door een lichte blessure niet bij was afgelopen weekend tegen AFC Bournemouth. De Oranje-international is fit genoeg bevonden en staat in de verdediging met William Saliba, Jakub Kiwior en Myles Lewis-Skelly. David Raya staat op doel.

Martin Ødegaard, Thomas Partey en Declan Rice zijn de aangewezen middenvelders. Partey moest het heenduel missen wegens een schorsing.

De terugkeer van de Ghanees houdt in dat Trossard naar de bank verhuist en dat Mikel Merino, die in de thuiswedstrijd tegen PSG op het middenveld stond, de nieuwe valse spits is. De Spanjaard wordt bijgestaan door Bukayo Saka (rechts) en Gabriel Martinelli (links).

Opstelling Paris Saint-Germain: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Neves, Vitinha, Ruiz; Barcola, Doué, Kvaratskhelia.

Opstelling Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly; Ødegaard, Partey, Rice; Saka, Merino, Martinelli.