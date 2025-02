Opstellingen Heracles Almelo en AZ: Alkmaarders moeten vaste basisspeler plots missen

Heracles Almelo en AZ hebben hun opstelling bekendgemaakt voor de halve finale in de TOTO KNVB Beker. Bij de ploeg uit Almelo speelt Jan Zamburek in plaats van de geschorste Sem Scheperman, terwijl AZ het moet stellen zonder de zieke David Møller Wolfe. Heracles en AZ trappen donderdagavond om 20:00 uur af in het Asito Stadion, en de wedstrijd is te zien op ESPN 1.

Heracles Almelo moet het stellen zonder Scheperman, die dit bekerseizoen al twee gele kaarten ontving. Zamburek speelt op zijn plek. Verder voert trainer Erwin van de Looi geen wijzigingen door vergeleken met de wedstrijd tegen Ajax (4-0 nederlaag) van anderhalve week geleden.

Bij AZ is er één wijziging in de basiself ten opzichte van het duel met Fortuna Sittard (1-0 zege) afgelopen weekend. Linksback Møller Wolfe is ziek, en wordt vervangen door Mees de Wit.

De Alkmaarders moeten het voorlopig doen zonder Sven Mijnans, die vorige week in de Europa League-wedstrijd tegen Galatasaray (2-2) geblesseerd uitviel. “Die ligt er wel even uit”, gaf trainer Maarten Martens deze week aan op de persconferentie. “Het gaat om een spierprobleem, daar zit toch wel wat schade. Dus dat gaat wel even duren. Ik kan er moeilijk een tijd op plakken, maar ik denk een aantal weken.”

Behalve Mijnans kan Martens tegen Heracles vanwege blessures ook geen beroep doen op onder meer Ruben van Bommel, Jayden Addai en Mexx Meerdink.

De winnaar van deze halve finale neemt het in de finale op maandag 21 april op tegen Go Ahead Eagles. De club uit Deventer stuntte woensdag in Eindhoven tegen PSV: 1-2.

Opstelling Heracles Almelo: De Keijzer; Wieckhoff, Mirani, Mesík, Rots; Zamburek, De Keersmaecker; Tilvitie, Bruns, Podgoreanu; Kulenovic.

Opstelling AZ: Owusu-Oduro; Maikuma, Goes, Penetra, De Wit; Koopmeiners, Buurmeester, Clasie; Poku, Parrott, Lahdo.