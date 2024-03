Opstelling PSV tegen NEC: Guus Til start op middenveld; Saibari op de bank

PSV heeft de opstelling voor het Eredivisie-duel met NEC bekendgemaakt. Trainer Peter Bosz kiest ervoor om zijn elftal niet te wijzigen ten opzichte van de met 1-0 gewonnen wedstrijd tegen FC Twente van twee weken geleden. Guus Til start dus op het middenveld, terwijl Malik Tillman en Ismael Saibari op de bank zitten. De wedstrijd in Nijmegen begint om 16:30 uur en is te zien op ESPN 2.

Kersvers Argentijns international Walter Benítez staat onder de lat in het Goffertstadion. De verdediging wordt gevormd door Jordan Teze, André Ramalho, Olivier Boscagli en Sergiño Dest. Op het middenveld wordt nummer tien Til geflankeerd door Jerdy Schouten en Joey Veerman. Voorin staan Johan Bakayoko (rechts), Luuk de Jong en Hirving Lozano (links).

Vrijdag maakte Bosz bekend dat Saibari, die de afgelopen periode geblesseerd was, zou kunnen starten tegen de Nijmegenaren. Nu is dus bekend dat de Marokkaan het nog moet doen met een reserverol. Wel zit hij dus voor het eerst sinds 20 februari weer bij de wedstrijdselectie.

PSV is dit seizoen nog altijd ongeslagen in de Eredivisie en kan die status verlengen tegen NEC. De Nijmegenaren kennen op hun beurt eveneens een uitstekend seizoen en hebben nog altijd goed zicht op de vijfde plaats, die momenteel bezet wordt door Ajax. "De wedstrijd tegen NEC is één van de lastigste wedstrijden die we nog moeten spelen", sprak Bosz op de persconferentie.

"Het is een ploeg die goed voetbal speelt en vooral gedurende de laatste maanden is gegroeid. Vrijwel op iedere positie staat een speler die voetbal ademt en dat maakt het leuk om naar te kijken.” Twee van de absolute uitblinkers aan Nijmeegse zijde, Dirk Proper en Tjaronn Chery, zijn nog altijd niet hersteld van hun blessures en moeten verstek laten gaan. Trainer Rogier Meijer wil geen risico nemen met het tweetal.

Het lijkt gezien de tien punten voorsprong op Feyenoord niet langer de vraag óf PSV kampioen wordt, maar wanneer. Bosz heeft de interlandperiode gebruikt om zijn uitgevlogen spelers te volgen en hard aan de slag te gaan met de overgebleven selectieleden. "Je blijft voornamelijk bezig met je eigen ploeg en we hebben getraind met de jongens die hier zijn gebleven."

"Daarbij hebben we op de juiste momenten hard getraind, maar ook rust ingebouwd. We hopen de interlandbreak goed benut te hebben.” Bosz kan alleen niet beschikken over Noa Lang, die mogelijk tegen het einde van het seizoen zijn rentree kan maken. Dan is zelfs EK-deelname niet uitgesloten, maar voorlopig ligt de focus op zijn terugkeer in de selectie van PSV. "Wanneer Noa weer met de groep kan trainen, weten we nog niet precies", aldus Bosz.

Opstelling NEC: Cillessen; Van Rooij, Sandler, Nuytinck, Verdonk; Hoedemakers, Schöne; Rober, Sano, Baas; Sow.

Opstelling PSV: Benítez; Teze, Ramalho, Boscagli, Dest; Schouten, Til, Veerman; Bakayoko, De Jong, Lozano.

Bekijk NEC - PSV live op ESPN via Ziggo!

NEC - PSV: Winst NEC Gelijkspel Winst PSV Stem NEC - PSV: Winst NEC 21% Gelijkspel 13% Winst PSV 66% Totaal aantal stemmen: 115 Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties