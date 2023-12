Opstelling Ajax tegen NEC nog onzeker: ‘Komende dagen wijzen uit of hij fit is’

Vrijdag, 1 december 2023 om 16:50 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 16:58

Het is nog onzeker of Josip Sutalo aanstaande zondag inzetbaar is voor Ajax. De mandekker moest de afgelopen twee wedstrijden al missen omdat hij niet fit uit de interlandperiode is gekomen. Ajax-trainer John van 't Schip kan vrijdag nog geen uitsluitsel geven over het meespelen van de Kroaat tegen NEC.

Sutalo speelde in de afgelopen interlandperiode tweemaal negentig minuten voor de nationale ploeg, maar kwam sindsdien niet meer in actie wegens 'medische redenen'. Van 't Schip besloot zaterdag tegen Vitesse en donderdag tegen Olympique Marseille om Devyne Rensch in het hart van het centrum te posteren als vervanger van Sutalo. "Rensch liet net als in de wedstrijd tegen Vitesse zien dat hij centraal achterin heel goed staat", is Van 't Schip de dag na de nederlaag tegen Marseille (4-3) lovend over het jeugdproduct.

Mogelijk start Rensch ook in Nijmegen in het hart van de defensie. Van 't Schip laat op de clubwebsite weten nog niet zeker te zijn over de inzetbaarheid van Sutalo. "De komende dagen moeten uitwijzen of hij fit genoeg is voor zondag."

Ajax zal het zure gevoel zondag van zich af willen spelen. De recordkampioen van Nederland verloor donderdag in de Europa League in blessuretijd met 4-3 van Marseille. De Ajacieden speelden verdienstelijk, maar door een door Diant Ramaj veroorzaakte strafschop ging de ploeg vlak voor tijd ten onder. Ajax is uitgeschakeld in de Europa League, maar plaatst zich bij winst op AEK Athene voor de Conference League.

"Ik kijk terug op een elftal dat heel goed in de wedstrijd zat", blikt Van 't Schip een dag na de wedstrijd terug. "We zijn meerdere keren van een achterstand teruggekomen, dus de weerbaarheid en vechtlust waren aanwezig. Daarnaast voetbalden we ook goed. Zelfs toen we met tien man kwamen te staan zijn we teruggekomen tot 3-3. Dat geeft aan dat de spirit heel goed was, maar het is jammer dat we in de laatste minuten van de wedstrijd toch nog een tegengoal kregen."

Ajax wist in het Orange Vélodrome tot driemaal toe een achterstand weg te werken. Brian Brobbey was met een dubbelslag één van de uitblinkers. Ook na de rode kaart van Steven Berghuis en een 3-2 achterstand knokten de Ajacieden zich terug in het duel dankzij een rake kopbal van Chuba Akpom. Van 't Schip looft de mentale weerbaarheid van zijn ploeg. "De ploeg heeft nog niet veel op Europees niveau gespeeld. Als je dan ziet hoe ze het doen en dat ze karakter tonen, is dat zeker iets waar ik met een goed gevoel op terugkijk."

Jaydon Banel

Voor Jaydon Banel was het hoe dan ook een avond om nooit te vergeten. De aanvaller, die zijn wedstrijden normaliter bij Jong Ajax afwerkt, mocht vlak na de 4-3 van Pierre-Emerick Aubameyang debuteren. "Het was natuurlijk heel kort, maar wel een mooie mijlpaal voor hem. Elke wedstrijd heeft zijn eigen geschiedenis en voor hem is dit een heel mooie wedstrijd geweest. Het is mooi om te zien dat zo'n jongen even heeft geroken aan zijn doel om het eerste elftal te halen", aldus Van 't Schip.