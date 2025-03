Opnieuw domper voor Ronald Koeman: basisspeler Nederlands elftal valt geblesseerd uit

Denzel Dumfries is zondagavond in het duel tussen Inter en Atalanta na ruim een uur spelen geblesseerd uitgevallen. De rechtervleugelverdediger greep naar zijn hamstring en moest vervangen worden door Yann Bisseck.

Dumfries stond zoals gewoonlijk in de basisopstelling van Inter, waar Stefan de Vrij opnieuw ontbrak. De centrale verdediger raakte dinsdag tijdens de warming-up voor het duel met Feyenoord in de Champions League geblesseerd.

Daardoor werd hij niet ook niet opgenomen in de selectie van het Nederlands elftal voor het tweeluik met Spanje in de Nations League. Dumfries werd dat wel, maar verliet na 66 minuten het veld tegen Atalanta, bij een 0-1 voorsprong.

Bij het moment van wisselen maakte Dumfries zich onwaarschijnlijk kwaad op de medische staf van Inter, die de situatie niet goed leken in te schatten. Vorig seizoen kampte de 63-voudig Oranje-international ook al enige tijd met een spierblessure. Nu greep hij naar zijn hamstring.

Het uitvallen van Dumfries betekent opnieuw slecht nieuws voor Ronald Koeman en het Nederlands elftal. Eerder meldde Jerdy Schouten zich al af, terwijl dus ook onder meer De Vrij, Nathan Aké er niet bij zijn wegens blessures.

Ook ontbrak Frenkie de Jong zondagavond bij FC Barcelona. De middenvelder is ziek. Het is dus nog maar de vraag welke namen zich maandag gaan melden bij de Oranjeselectie in Zeist.