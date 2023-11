Opgepakte Ajax-fans doen verhaal over cel: ‘Er liepen ratten... Mensonterend’

Donderdag, 30 november 2023 om 18:33 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 18:39

Twee van de Ajax-fans die woensdag werden gearresteerd in Marseille, hebben bij AT5 hun verhaal gedaan. De Amsterdamse club mocht vanwege de hoge terreurdreiging in Frankrijk en de daarbij benodigde politie-inzet geen fans meenemen naar de uitwedstrijd in de Europa League tegen Olympique Marseille. Toen bleek dat er toch fans van Ajax aanwezig waren in de Franse stad, werden er woensdag in totaal elf opgepakt. Inmiddels zijn de fans weer vrijgelaten en meteen op het vliegtuig gezet, maar afgelopen nacht brachten ze nog door in de cel.

Op 16 november werd bekend dat er geen fans welkom waren in Marseille, maar daarvóór hadden de opgepakte supporters hun tickets al geboekt. Ze besloten ondanks het verbod gewoon te gaan, zonder Ajax-spullen. Daarnaast boekten ze een hotel dat niet in een van de verboden wijken lag.

Toen ze donderdag rond 10:45 uur op het station bij het vliegveld in Marseille aankwamen, hield de politie ze tegen. "Dat was nog voor de verboden tijd. Ze maakten foto's van ons en hielden ons op tot het na 12:00 uur was, de verboden tijd”, vertellen ze.

Vervolgens werden ze meegenomen naar het politiebureau. Ze mochten niet bij elkaar in de cel, dus kregen ze alle elf onbekende celgenoten. Een iemand bracht de nacht bijvoorbeeld door met een persoon in een Marseille-shirt. "Ik heb gezegd dat ik dat niet wilde, maar daar werd niet naar geluisterd. Dat waren in het begin wel dodende blikken. Uiteindelijk zeg je wel je naam en op een gegeven moment kwam hij wel los."

Een ander deelde de cel met iemand die tatoeages van wapens op zijn lichaam had en naar eigen zeggen onderdeel uitmaakte van een drugskartel. "Uiteindelijk bleek het wel een aardige kerel, want hij heeft me echt geholpen. Ik had drinken nodig en kon de Franse bewakers niet bereiken. Hij sloeg daarna bijna heel het raam van de cel er doorheen en toen kwamen ze wel. Ook hoefde hij geen avondeten, maar nam hij het toch aan en gaf hij het aan mij”, citeert AT5.

De algehele ervaring in de gevangenis beschrijven ze als ‘mensonterend’. "We zijn een paar uur lang verhoord. Het recht op een advocaat werd niet geaccepteerd. Je hebt geen tijdsbesef. Je kan alleen maar voor je uit kijken. Het belletje dat je kon indrukken voor hulp van de politie werkte niet. We kregen lang geen eten en drinken. Er liepen ratten. Het was mensonterend."

Uiteindelijk werden de fans donderdag weer vrijgelaten. Ze kregen daarbij de waarschuwing dat ze bij een volgende keer kunnen rekenen op een boete van 30.000 euro en een celstraf van een halfjaar. Vervolgens moesten ze zelf vanaf het politiebureau naar het station lopen. "Maar met een stille agent die ons van een afstandje volgde. We hopen nu nog meer dat we (Ajax, red.) winnen van dat zooitje ongeregeld, inclusief de politie."