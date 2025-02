Openhartige Miliano Jonathans: ‘Ik heb dit gewoon nog nooit meegemaakt’

Miliano Jonathans is te gast in het programma bij Andy in de auto van Andy van der Meijde. De rechtsbuiten vertelt over zijn overstap naar FC Utrecht en zijn gemiste kans tegen PSV.

Jonathans kende dit seizoen bij Vitesse zijn definitieve doorbraak. Met elf doelpunten en vier assists in achtien wedstrijden was hij enorm belangrijk voor de Arnhemmers in de Keuken Kampioen Divisie. Doordat hij beschikte over een aflopend contract besloten beide partijen dat een winters vertrek de beste oplossing was.

De twintigjarige Arnhemmer stond in de belangstelling van meerdere clubs uit binnen- en buitenland. FC Twente en FC Utrecht werden concreet, waarna Utrecht aan het langste eind trok. Jonathans licht zijn keuze toe: “Bij zowel Jans als Oosting had ik een goed gevoel.”

“Oosting ken ik nog vanuit de Vitesse-jeugd. Bij Utrecht kreeg ik het gevoel dat ze mij wat meer wilde hebben”, laat de linkspoot weten. “Dan ga je alles tegen elkaar opwegen en uiteindelijk maak je dan een keuze. Maar Twente was inderdaad ook best wel concreet.”

Trainer Ron Jans maakte een goede indruk op het jeugdproduct van Vitesse. “Ron Jans is echt een mensenmens. Nadat ik met hem een gesprek had gehad, had ik er gelijk een goed gevoel aan over gehouden. Ik werk liever met zo’n trainer dan met een stille kikker. Dat vind ik niets.”

Van der Meijde begint vervolgens over de enorme gemiste kans van Jonathans in de slotfase tegen PSV (2-2, red.) en vraagt zich af of de aanvaller een weddenschap had afgesloten. “Ik wist dat dit ging komen”, lacht de Utrecht-speler. Ik schrok mij kapot toen ik die bal naast zag gaan.”

De aanvaller beschrijft het moment. "Ik ben links, dus ik schoot met mijn goede been. Paniek had ik totaal niet," stelt Jonathans. "Ik tikte hem naar binnen en hij lag helemaal vrij. Ik keek niet eens naar de goal, maar zag wel een speler in de hoek van de keeper staan.

"Ik dacht: ik schuif hem rustig in de andere hoek. En dan zie ik hem zo naastvliegen… Ik kon echt door de grond zakken. Dit heb ik nog nooit meegemaakt. Alles zou kloppen, een beter moment bestond niet," verzucht hij.

De vleugelspeler kan in de toekomst mogelijk voor Indonesië uitkomen. "Die optie is er, er is ook contact geweest. Toen ik zestien was, kwamen ze een keer kijken," vertelt Jonathans. "Dat was eerst voor de Onder 20, die meededen aan het WK. Maar ik zat toen bij Nederland Onder 18, dus wilde ik nog geen keuze maken. Er is nog steeds contact met de bond. Omdat ik vrij jong ben, vinden zij dat ook interessant," sluit de Arnhemmer af.