Op een na langst zittende trainer in LaLiga vertrekt na dit seizoen

Imanol Alguacil vertrekt na dit seizoen bij Real Sociedad, zo meldt Fabrizio Romano. De Spanjaard zwaait sinds 2018 de septer bij La Real en is daarmee de een na langst zittende trainer in LaLiga. Alguacil moet alleen Diego Simeone voor zich dulden.

Alguacil kwam als speler tot 113 wedstrijden voor Sociedad. De 53-jarige trainer ging na zijn spelerscarrière aan de slag in de jeugdopleiding van de Baskische club.

In 2014 kreeg Alguacil de leiding over het beloftenelftal van Sociedad. Na het ontslag van Eusebio Sacristán nam hij in maart 2018 als interim-trainer het stokje over. De Bask keerde daarna weer terug naar het beloftenteam om vervolgens in december aangesteld te worden als permanente hoofdtrainer.

Alguacil leidde Sociedad op 3 april 2021 naar hun eerste trofee sinds 1987, met een 1-0 overwinning tegen de Baskische rivaal Athletic Bilbao in de finale van de Copa del Rey 2020 (uitgesteld door corona, red.).

Met een vierde plaats in het seizoen 2022/23 verzekerde hij zijn team voor het vierde jaar op rij van Europees voetbal én voor het eerst in tien jaar van een plek in de UEFA Champions League.

Dit seizoen gaat het minder voorspoedig met Sociedad. Na 33 wedstrijden staat de ploeg op een teleurstellende negende plaats. Het gat met Europees voetbal bedraagt met nog vijf wedstrijden te gaan vier punten.