Ook Liverpool profiteert van misstap Manchester City: ploeg van Arne Slot is nieuwe koploper

Liverpool is de nieuwe koploper in de Premier League. Arne Slot zag zijn elftal zaterdag voor de vijfde keer winnen, ditmaal op bezoek bij Wolverhampton Wanderers: 1-2. Liverpool staat op vijftien punten uit zes wedstrijden, één punt meer dan achtervolgers Manchester City en Arsenal.

Bij Liverpool waren er zoals verwacht basisplaatsen voor Virgil van Dijk en Ryan Gravenberch, met opnieuw een plaats op de bank voor Cody Gakpo. De aanvallende impulsen van de bezoekers moesten komen van onder meer Mohamed Salah en Diogo Jota. Carlos Forbs begon op de bank bij de ploeg uit Wolverhampton.

Het slecht aan het seizoen begonnen Wolves legde in de eerste helft veel energie in het spel. Liverpool wist dus al snel dat het de drie punten niet cadeau zou krijgen op Molineux. De openingstreffer was echter dichtbij in de 40ste minuut. Dominik Szoboszlai stuitte van dichtbij op Sam Johnstone, die met meer geluk dan wijsheid redding bracht.

In blessuretijd van de eerste helft verscheen de 0-1 alsnog op het scorebord: de mee opgekomen Ibrahim Konaté kopte raak. Een voorsprong dus halverwege voor Liverpool, dat de thuisclub echter al snel na rust langszij zag komen. Konaté liet zich de bal bij de achterlijn makkelijk ontfutselen, waarna Rayan Ait-Nouri de 1-1 binnenknalde. Kort daarvoor schoot Salah overigens net naast na gepruts in de verdediging van het elftal van manager Gary O'Neill.

De vreugde bij de Wolves-aanhang was van zeer korte duur. Nélson Semedo trok Jota binnen de zestien naar beneden, waardoor de bal op de stip kwam te liggen. Salah maakte geen fout vanaf elf meter en Liverpool herstelde de voorsprong op Molineux. Het was overigens voor het eerst in zes jaar dat Salah scoorde in het stadion van the Wolves.

De thuisploeg gaf zich niet gewonnen en het was de ingevallen Forbs die op het doel van Liverpool afstormde. Konaté gooide zich net op tijd voor het schot van de van Ajax gehuurde vleugelaanvaller, waardoor slechts een hoekschop overbleef. Kort daarna maakte Gakpo zijn opwachting, als vervanger van Luis Díaz.

In de slotfase had Liverpool niet veel meer te duchten van Wolves, dat vanwege de vijfde nederlaag van het seizoen afzakt naar de laatste plaats in de Premier League. De focus gaat nu op Bologna, dat woensdag op bezoek komt op Anfield in de poulefase van de Champions League.