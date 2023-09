Onverbiddelijke Ten Hag zet grootverdiener uit selectie; Athletic weet details

Donderdag, 14 september 2023 om 21:29 • Wessel Antes • Laatste update: 22:20

Jadon Sancho maakt voorlopig geen deel meer uit van de selectie van Manchester United, zo laat de Engelse grootmacht weten in een officieel statement. De 23-jarige aanvaller werd woensdag nog wel opgenomen in de Premier League-selectie van the Red Devils, maar zal voor onbepaalde tijd apart trainen. Sancho leeft al tijden in onmin met manager Erik ten Hag, die blijkbaar genoeg heeft gehad van zijn gedrag. 'In afwachting van een oplossing voor een probleem met de teamdiscipline' zit de Engelse international voorlopig niet bij het eerste elftal.

Sancho werd voor de interlandbreak door Ten Hag buiten de wedstrijdselectie gelaten voor de topper tegen Arsenal (3-1 verlies). "Op basis van prestaties op de training hebben we hem niet geselecteerd", verklaarde Ten Hag. "Bij Manchester United moet je elke dag het niveau halen. Daarom werd hij voor deze wedstrijd niet geselecteerd." Sancho was na afloop not amused en plaatste een statement op Instagram. "Ik zal niet toestaan dat mensen dingen vertellen die compleet onwaar zijn", zei de linksbuiten, die in 2021 voor liefst 85 miljoen euro overkwam van Borussia Dortmund. "Ik heb mezelf deze week heel goed gedragen tijdens de training. Ik ben al langere tijd een zondebok en dat is niet eerlijk"

?? The club clarifies the current situation with Jadon Sancho.#MUFC — Manchester United (@ManUtd) September 14, 2023

The Telegraph meldde vervolgens dat Sancho afgelopen maandag in gesprek zou gaan met Ten Hag, maar de uitkomst van dat onderonsje lijkt niet positief te zijn uitgevallen. Uit een zeer summier statement op de clubwebsite blijkt dat de rechtspoot voorlopig buitenspel staat bij United, 'in afwachting van een oplossing voor een probleem met de teamdiscipline'. Ten Hag heeft door de situatie een behoorlijk probleem op zijn rechterflank, daar Antony momenteel ook geen deel uitmaakt van zijn selectie. De voormalig Ajacied wordt beschuldigd van mishandeling door zijn ex-vriendin Gabriela Cavallin en twee andere vrouwen.

Sancho voegt met de uitsluiting een nieuw negatief hoofdstuk toe aan zijn avontuur bij United. De 23-voudig international van the Three Lions wist sinds zijn miljoenentransfer naar Old Trafford maar nauwelijks te imponeren in Manchester. In 82 officiële wedstrijden voor de club was Sancho slechts goed voor 12 doelpunten en 6 assists. Sancho werd deze zomer al meermaals hevig gelinkt aan een lucratief avontuur in Saudi-Arabië, maar daar is de transfermarkt inmiddels gesloten. Op sociale media gingen de afgelopen dagen foto’s rond van Sancho die zou zijn gespot in het nachtleven van New York, waardoor het twijfelachtig is of hij zich houdt aan het individuele trainingsprogramma waar United over spreekt.

Update 20:00 uur:

Woensdagavond meldt The Athletic de reden van de maatregel tegen Sancho. De Brit zou de kans hebben gekregen om zijn excuses aan te bieden aan Ten Hag, maar dit weigerde hij. Daardoor besloten the Red Devils om maatregelen te nemen. De club zelf wilde overigens niet reageren op de berichtgeving van de Engelse sportwebsite.

