Ontwerp derde tenue Ajax 2024/25 met retro-elementen lekt uit

Woensdag, 6 december 2023 om 10:31 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 10:38

Het ontwerp van het derde tenue van Ajax voor het seizoen 2024/25 is uitgelekt. Het doorgaans betrouwbare Footy Headlines schrijft op de eigen website dat de hoofdkleur van het shirt in ieder geval 'helder grijs' is.

Footy Headlines is een van de belangrijkste bronnen als het gaat om uitgelekte voetbalshirts. Ajax en Adidas pakken al jaren uit met een derde tricot. Ook volgend seizoen zullen de Amsterdammers het shirt in de Eredivisie en andere competities gebruiken.

Wat vaststaat is dat de hoofdkleur van het shirt 'helder grijs' is. Op het uitgelekte tenue zijn de sponsoruitdrukkingen in het rood te zien.

De rode accenten op het shirt zijn echter vooralsnog speculatie. “Bordeaux-rood zou passend zijn”, zo valt er te lezen.

Wat direct opvalt is het klassieke Ajax-logo, dat tussen 1928 en 1991 op de borst van de Amsterdammers prijkte.

Ook is het mogelijk dat er een ander embleem van Adidas op het nieuwe derde shirt komt: het bladvormige logo in plaats van de drie strepen. Beide retro-logo’s zijn alleen nog niet bevestigd.