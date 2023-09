Ontslagen Hyballa krijgt trap na: ‘Je wilde liegen dat ik respectloos was toch?’

Woensdag, 13 september 2023 om 12:05 • Rian Rosendaal • Laatste update: 12:05

Niet lang na het ontslag van Peter Hyballa heeft voormalig NAC-speler Jarchinio Antonia woensdagochtend op zijn Instagram-pagina keihard uitgehaald naar de Duitse oefenmeester. De 32-jarige aanvaller deed in zijn Instagram-story opmerkelijke uitspraken die erop duiden dat de relatie met Hyballa allesbehalve goed was.

In een story plaatst Antonia woensdag teksten als ‘Je wilde liegen dat ik respectloos was toch?’ en ‘God slaapt niet’. Hierbij is een foto te zien van Hyballa met het bijbehorende bericht dat hij is ontslagen door NAC. De geboren Amsterdammer geeft hierbij dus nog even een trap na richting de ontslagen Hyballa, die zelf nog niet heeft gereageerd op de uithaal van Antonia.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De bewuste story van Antonia.

Antonia stond de afgelopen twee seizoenen onder contract bij de Bredanaars, waar hij in 25 officiële wedstrijden slechts één keer wist te scoren. Antonia heeft in Breda, mede door veel blessureleed, nooit echt kunnen overtuigen. Hij maakte vorig seizoen dus deel uit van de selectie van Hyballa, maar kwam in deze periode slechts twintig minuten in actie. In maart werd Antonia al eens uit de selectie gezet, vanwege wangedrag tegenover de technische staf. Alles wijst er dus op dat het geen gelukkig huwelijk was tussen Hyballa en Antonia.

Antonia vertrok afgelopen zomer na twee mislukte seizoenen uit Breda: hij tekende een éénjarig contract bij SV TEC Tiel uit de Jack's League, het hoogste amateurniveau. Eerder was de pijlsnelle vleugelaanvaller actief bij onder andere FC Groningen, Go Ahead Eagles en SC Cambuur. Bij de twee laatstgenoemde clubs dwong hij promotie af naar de Eredivisie.