Onrustig Ajax boezemt geen angst in: ‘Die zege heeft de hoop aangewakkerd’

Woensdag, 4 oktober 2023 om 00:00 • Rian Rosendaal • Laatste update: 00:28

Na alle heisa rondom De Klassieker en het veelbesproken vertrek van Sven Mislintat als technisch directeur focust Ajax zich weer op de groepsfase van de Europa League. Een overwinning op AEK Athene zou meer dan welkom zijn voor trainer Maurice Steijn, al is winnen op Griekse bodem zeker geen gemakkelijke opgave. Voetbalzone sprak in aanloop naar de kraker in het Agia Sofiastadion van donderdag met freelance journalist Antonis Oikonomidis, die het voetbal in Griekenland door en door kent.

Oikonomidis zag AEK onder de medio 2022 aangestelde hoofdcoach Matías Almeyda veranderen in een hechte eenheid én een kampioensploeg. De aanstaande opponent van Ajax veroverde afgelopen seizoen tevens de nationale beker. "De voetbalfilosofie en de manier van spelen is altijd hetzelfde, ongeacht wie er bij AEK staat opgesteld", aldus de kenner van het Griekse voetbal, die wel direct een kanttekening plaatst. "Zoals in elk team zijn er een aantal spelers die er bovenuit springen. Clubtopscorer van afgelopen seizoen Levi García (18 goals in totaal, red.) is er daar één van en dus zal Ajax waarschijnlijk blij zijn dat hij ontbreekt wegens een blessure. Hij keert normaal gesproken pas terug na de interlandperiode." García speelde overigens in Nederland voor AZ en Excelsior, om in 2020 in Griekenland te belanden.

Mexicaanse alleskunner

"De andere blikvanger bij AEK is Orbelín Pineda, een international van Mexico", verwijst Oikonomidis naar de grote roerganger op het middenveld van de kampioen van Griekenland. "Hij werd afgelopen zomer in een klap de duurste aankoop aller tijden toen AEK hem voor 6,5 miljoen euro definitief overnam van Celta de Vigo, nadat hij al een jaar op huurbasis hier had gespeeld. Pineda is een multifunctionele allrounder die werkelijk overal opduikt. Het is van origine een middenvelder, maar sinds zijn komst naar Griekenland is hij ook als valse spits, vleugelaanvaller, controlerende middenvelder en als rechts- en linksback gebruikt door Almeyda. In elk tactisch plan van de Argentijnse trainer vervult Pineda een absolute sleutelrol."

Oikonomidis heeft AEK in de afgelopen anderhalf jaar flinke stappen zien zetten onder de huidige oefenmeester en bespeurt in Athene dan ook geen angst voor de aankomende clash met Ajax. "En dat heeft grotendeels te maken met de uitwedstrijd tegen Brighton & Hove Albion (in de Europa League, red.), toch een van de meest spraakmakende ploegen van dit moment. AEK wist daar ondanks de nodige afwezige spelers te winnen (2-3, red.) en die overwinning was ook nog eens verdiend te noemen. Ik vraag me dus af of er na een dergelijke prestatie angst is bij AEK voor Ajax of een bepaalde speler. Er is natuurlijk respect voor elke tegenstander, maar vrees is er niet binnen de spelersgroep, daar ben ik van overtuigd", aldus de doorgewinterde sportjournalist.

Ajax nog steeds grote naam

AEK kan donderdag bij winst op Ajax heel goede zaken doen in groep B van de Europa League, weet ook Oikonomidis. "De mensen rond de club hopen dan ook op een overwinning. En gezien de onrust bij Ajax van de laatste weken, op en naast het veld, is die hoop ook wel ergens op gebaseerd. Winst op Ajax zou na de zege op Brighton echt een geweldige prestatie zijn." De voetbalvolger benadrukt wel dat er geen enkele sprake is van onderschatting van de tegenstander van donderdagavond, ook al is het onrustig in Amsterdam. "Ajax staat hier nog steeds hoog aangeschreven en het respect en de bewondering voor de club is echt enorm."

Orbelín Pineda is de grote roerganger op het middenveld van AEK.

"En dat is niet alleen maar vanwege de Griekse connecties die Ajax heeft op het gebied van oud-spelers, het logo, de geschiedenis en de gewonnen Europacup I-finale in 1971 tegen Panathinaikos. Dat komt ook zeker door de traditie, de manier van spelen en alles wat Ajax door de jaren heen heeft bijgedragen aan het voetbal." Volgens Oikonomidis was er grote blijdschap in Athene toen AEK bij de loting voor de groepsfase van de Europa League eind augustus werd gekoppeld aan onder meer Ajax. "Je zult niet geloven hoe groot de belangstelling van de mensen hier is voor alles wat er bij Ajax is gebeurd in de afgelopen periode. De hele situatie daar wordt echt op de voet gevolgd vanuit Griekenland."

En dus staat er een zeer interessante ontmoeting op het programma in Athene. "Voor AEK is de situatie best wel veranderd na de overwinning op Brighton", vult Oikonomidis aan. "De verwachtingen waren voorafgaand niet bijster hoog, maar tegen AEK wordt nu toch anders aangekeken door de buitenwereld. En als men een positief resultaat, zelfs een gelijkspel zou al mooi zijn, weet te behalen tegen Ajax, dan is de volgende ronde in de Europa League weer een stukje dichterbij gekomen. En dat werd, en dat wil ik nog wel benadrukken, ten tijde van de loting als zeer onwaarschijnlijk gezien in Griekse voetbalkringen." De AEK-watcher hangt een groot deel van het succes van de regerend kampioen op aan de manier van werken van de 49-jarige Almeyda.

Matías Almeyda heeft van AEK Athene echt een succesteam gemaakt.

Argentijnse succescoach

"Om een voorbeeld van zijn werkwijze te geven: voorafgaand aan Brighton-uit klaagde hij op de persconferentie geen enkele keer over de waslijst aan blessures in zijn selectie", brengt Oikonomidis in herinnering. "Er kwamen geen excuses of clichés uit zijn mond en AEK was volgens hem ook niet de grote underdog. Almeyda benadrukte juist meermaals dat zijn team naar Engeland was gekomen om te winnen. Ik weet ook wel dat de meeste trainers in aanloop naar een wedstrijd met dergelijke teksten komen, maar geloof me als ik zeg dat Almeyda, en ik ken hem al anderhalf jaar, nooit zomaar iets zegt. En zijn spelers voerden de opdrachten tegen Brighton ook uit, want ze speelden tot het einde om te winnen. Zelfs bij de 2-3 voorsprong in blessuretijd werd er gejaagd op een vierde treffer. Dat zegt denk ik alles over het karakter en de mentaliteit van dit AEK."

Held Amrabat

Vanuit Nederland is er uiteraard speciale aandacht voor Nordin Amrabat, sinds 2021 verbonden aan AEK. " Amrabat is heel belangrijk voor dit team, zowel op het veld als in de kleedkamer", weet de Griekse voetbalwatcher van insiders. "Een zeer nuttige speler die ook nog eens erg prettig in de omgang is. AEK houdt van hem en Amrabat houdt van AEK. Vergeet niet dat hij in de afgelopen twee zomers op het punt stond om te vertrekken, daar zijn familie in Nederland woont en Nordin graag wilde terugkeren. Maar beide keren wisten de stafleden, de trainer en de mensen binnen de club hem ervan te overtuigen om AEK trouw te blijven. Uiteindelijk kreeg hij zijn familieleden zover dat hij nog een jaar in Athene mocht blijven, en vervolgens nog een jaar."

Nordin Amrabat is zeer populair in AEK-kringen.

Volgens Oikonomidis ligt de populariteit van de in september 2022 gearriveerde Tom van Weert een stuk lager in Athene en omstreken. "Hij vervult een nogal vreugdeloze rol", zo luidt het harde oordeel over de voormalig aanvaller van onder meer Excelsior en FC Groningen. "Hij is duidelijk derde keus in de spits bij AEK, achter Levi García, die ook ooit in Nederland begon, en zomeraanwinst Ezequiel Ponce. Het is voor Van Weert dan ook niet makkelijk om zich aan te passen aan zijn huidige rol binnen de selectie van AEK. Hij speelt maar een enkele keer en is in de afgelopen transferperiodes meermaals gelinkt aan een tussentijds vertrek bij de club." Vanwege de blessure van García had de Nederlander maandag wel een basisplaats bij AEK, dat met 2-0 verloor van OFI Kreta. Van Weert maakte de negentig minuten overigens niet vol.

Van Weert niet tegen Ajax

Dat Van Weert donderdag tegen Ajax geen speeltijd zal krijgen van Almeyda staat nu al vast. De inmiddels 33-jarige spits is door AEK namelijk niet ingeschreven voor de poulefase van de Europa League. Hij moet zich dus richten op de competitie, waarin de Ajax-opponent momenteel de vijfde plaats bezet, acht punten achter koploper Olympiacos. Desondanks gelooft Oikonomidis heilig in titelprolongatie van AEK. "Daar twijfel ik niet aan. De nederlaag tegen OFI Kreta van maandagavond is wel een flinke tegenvaller. Onlangs was er ook al het teleurstellende 1-1 gelijkspel thuis tegen Panserraikos, een gepromoveerde club. Maar ik breng graag in herinnering dat AEK halverwege afgelopen seizoen, en vlak voordat het WK in Qatar begon, een achterstand van acht punten had op toenmalig koploper Panathinaikos. En toch ging de landstitel uiteindelijk naar Athene. Daarom is AEK voor mij nog steeds een serieuze titelkandidaat."

In de optiek van Oikonomidis is de uitdaging voor AEK om ook in deze jaargang de Griekse kampioensschaal te veroveren wel een stuk moeilijker geworden, daar de Europa League veel tijd en aandacht opeist. "Ze spelen nu ook in Europa, dus zal het elftal een serieuze test moeten doorstaan in de komende maanden. Afgelopen seizoen waren er namelijk geen Europese verplichtingen en dus ook minder wedstrijden. Desondanks geloof ik dat AEK over voldoende kwaliteit en kwantiteit beschikt om ook dit jaar succesvol te zijn. Ik denk ook wel dat de technische staf en de spelers in staat zijn om op een efficiënte manier om te gaan met de overvolle speelkalender."

Tom van Weert vervult voornamelijk een reserverol bij AEK Athene.

De hel van Athene?

Maar eerst dus het bezoek van Ajax aan het Agia Sofiastadion, dat plaats biedt aan 32.500 bezoekers. "Ik verwacht dat de sfeer opnieuw geweldig zal zijn", blikt de ervaren journalist alvast vooruit op de Europese clash. "De sfeer op de tribunes is niet alleen uitstekend op Europese avonden, maar ook tijdens competitieduels. AEK wachtte maar liefst twee decennia op de verhuizing naar het huidige stadion, dat ook wel bekend staat als de OPAP Arena, naar de sponsor. Een jaar geleden was het dan eindelijk zover. De fanatieke supporters van AEK dragen echt bij aan de geweldige sfeer tijdens de thuiswedstrijden", waarschuwt Oikonomidis Ajax alvast voor wat er komen gaat donderdagavond.