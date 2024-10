Ongenaakbaar PSV zet na eclatante zege op PEC nieuw ongelooflijk record neer

PSV heeft zaterdagavond historie geschreven. Door de 6-0 zege op PEC Zwolle zijn de Eindhovenaren de eersten die in de zeventigjarige historie van de Eredivisie in twee achtereenvolgende seizoenen de eerste tien wedstrijden winnend heeft afgesloten.

In het seizoen 2023/24 was de ploeg van toen kersvers trainer Peter Bosz niet te stoppen. De koploper zegevierden toen in alle eerste zeventien speelronden, waarna er pas in het achttiende duel punten werden gemorst na een 1-1 gelijkspel tegen FC Utrecht.

Daarmee evenaarden de Eindhovenaren het record van de beste Eredivisie-seizoensstart ooit. In 1987/88 noteerde de ploeg ook al een ongeslagen reeks van zeventien wedstrijden. Ook dit seizoen zijn Bosz en zijn manschappen hard op weg naar een historisch seizoensbegin.

De ploeg staat na tien duels fier bovenaan, met dertig punten. Er werd achtereenvolgend gewonnen van RKC Waalwijk (5-1), Heracles Almelo (1-3), Almere City (1-7), Go Ahead Eagles (3-0), NEC (2-0), Fortuna Sittard (1-3), Willem II (0-2), Sparta Rotterdam (2-1), AZ (1-2) en dus PEC.

De volgende ontmoeting voor PSV wordt een zware, want aankomende zaterdag wacht een uitduel met Ajax, dat na zeven wedstrijden met zestien punten op de derde plek staat. In de decembermaand treft PSV nog Feyenoord (thuis), FC Twente (thuis) en FC Utrecht (uit).

Voor PSV-fans had de aanstelling van Bosz niet beter uit kunnen pakken. De in Apeldoorn geboren trainer was in 44 Eredivisie-wedstrijden de eindverantwoordelijke en daarin verzamelde zijn formatie maar liefst 121 punten.

Slechts één keer verloor zijn elftal een Eredivisie-wedstrijd. In de uitwedstrijd met NEC afgelopen seizoen was Rogier Meijer zijn ploeg met 3-1 te sterk. In de overige 43 competitieduels werd er 39 keer een overwinning veiliggesteld en werd er slechts 4 keer gelijkgespeeld.