Ongelooflijke penalty in de KKD: ‘Hoe kun je hier een strafschop voor geven?!’

Er is vrijdagavond veel te doen om twee gegeven strafschoppen in het Keuken Kampioen Divisie-duel tussen Willem II en SC Cambuur (1-1 bij rust). De Friezen kwamen op voorsprong na een benutte penalty door Milan Smit, waarna Thijs Oosting de stand vanaf elf meter weer in evenwicht bracht.

Cambuur kreeg na vijf minuten spelen al een penalty, nadat Tommy St. Jago een lichte overtreding op Agustin Anello. Commentator Sjors Blaauw zette direct zijn vraagtekens bij de beslissing van scheidsrechter Erwin Blank.

Zeg het maar! ?? Penalty of niet? ??#VoetbalopVrijdag — ESPN NL (@ESPNnl) February 2, 2024

Ook verslaggever Hans Kraay Junior vond het een vreemde beslissing van de arbiter. “Ik dacht dat St. Jago de bal prima afschermde. Agnello ging makkelijk liggen. Er is wel licht contact, maar dit is geen penalty”, zei de analist bij het ESPN-programma Voetbal op Vrijdag.

Kraay jr. krijgt vervolgens van presentator Toine van Peperstraten de vraag of de gegeven strafschop voorafgaand aan de gelijkmaker van Willem II een goedmakertje van Blank was. De scheidsrechter legde de bal ditmaal op de stip nadat St. Jago de bal van dichtbij tegen een arm van Thomas Poll schoot. Commentator Blaauw kon zijn ogen niet geloven: "Hoe kun je hier een strafschop voor geven", vroeg hij zich ook al af.

“Scheidsrechter Erwin Blank staat er niet al te best voor, maar op advies van zijn grensrechter geeft hij een strafschop”, legt Kraay jr. uit. “Als we hier een strafschop voor gaan geven, dan moet de KNVB verdedigers gaan verzoeken om hun arm eraf te schroeven als er binnen of buiten de zestien geschoten wordt. Thomas Poll houdt zijn lichaam zo natuurlijk als het maar zijn kan.”

