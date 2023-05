Ongeloof heerst: ‘Het gedrag van de clubleiding van Ajax is ongekend’

Zaterdag, 20 mei 2023 om 06:55 • Wessel Antes

Wim Kieft vindt het ongelooflijk dat niemand bij Ajax nog weet wie volgend seizoen de eindverantwoordelijke is, zo laat hij optekenen in zijn wekelijkse column voor De Telegraaf. De zestigjarige Amsterdammer is van mening dat de onduidelijkheid rondom de toekomst van trainer John Heitinga niet bij een topclub past. Kieft beschrijft dat zo’n beetje alles mis is gegaan in de Johan Cruijff ArenA dit seizoen en noemt het gedrag van de clubleiding van Ajax ‘ongekend’.

De voormalig topspits ziet dat niemand rondom Ajax weet wat er gaat gebeuren. “Ongelooflijk, zelfs ongekend dat de clubleiding niet kan of wil zeggen of John Heitinga voor de groep blijft staan als hoofdtrainer of dat een nieuwe man wordt aangesteld. Als trainer-coach moet je ook al bezig zijn met het nieuwe seizoen”, concludeert Kieft, die graag actie zou willen zien. “Geef iedereen in ieder geval duidelijkheid. Nu bungelt Heitinga en de hele Ajax-organisatie. Onbegrijpelijk dat het zo lang moet duren en een totaal brevet van onvermogen voor de Ajax-leiding.”

Kieft is tot dusver nog niet onder de indruk van Heitinga. “Overigens heeft Heitinga zich afgelopen maanden niet dusdanig gemanifesteerd als een zwaargewicht dat Ajax niet om hem heen kan als toekomstig hoofdtrainer. Als die veronderstelling leefde, is dat niet terecht gebleken. Heitinga werd bij zijn aanstelling weliswaar opgezadeld met een zieke groep, onevenwichtig samengesteld, toch heeft hij niet kunnen zorgen voor een ommekeer.” Ajax staat momenteel derde, verloor de finale van de TOTO KNVB Beker tegen PSV en het spelen van Champions League voetbal is minder reëel dan deelname aan de Conference League.

De analist van Veronica Offside ziet meerdere dingen die misgaan onder Heitinga. “Het spel bleef plichtmatig, onder de maat, de resultaten zwak en het negatieve sentiment blijft heersen in Amsterdam. Terwijl je mag verwachten dat een nieuwe trainer tenminste iets kan bewerkstelligen wat op een frisse wind duidt”, aldus Kieft. “Dat voor Ajax met twee wedstrijden te gaan deelname aan de Conference League dreigt, vertelt het hele verhaal. Bij een club met als doelstelling het bestormen van de Europese top met minimaal overwintering in de Champions League.”