Onfortuinlijke Nigel Bertrams vreest het ergste en haalt uit naar ‘die gek’

Dinsdag, 23 mei 2023 om 09:06 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:31

Voor Nigel Bertrams zijn de Keuken Kampioen Play-Offs niet begonnen zoals hij gehoopt had. De doelman van FC Eindhoven was maandagavond met zijn ploeg wel te sterk voor Almere City (1-0), maar moest de strijd vroegtijdig staken na een harde botsing met Rajiv van La Parra. Het was voor het eerst dit seizoen dat Bertrams de negentig minuten niet kon volmaken.

Bertrams kwam vlak na rust pijnlijk in botsing met Van La Parra, die de doelman met zijn knie in het gezicht raakte. De goalie van Eindhoven had toen net de bal opgeraapt van de grond. De actie van de Almere-aanvaller kon op weinig sympathie rekenen bij Bertrams. "Die gek loopt gewoon vol door op mijn kaak", sprak hij na afloop bij ESPN. "Dit is gewoon een harde klap met de knie. Volgens mij liep Petr Cech ooit een schedelbasisfractuur op op deze manier, waardoor hij altijd met een helm heeft moeten keepen."

Nigel Bertrams 'kon weinig' met de excuses:



"Die gek loopt gewoon volle bak door op m'n kaak..." ??#fcealm pic.twitter.com/0mhBtHS9Mz — ESPN NL (@ESPNnl) May 22, 2023

In het meest ongunstige geval moet Bertrams het restant van de nacompetitie laten schieten. "Dit is balen natuurlijk", gaat de doelman verder. "De kans is groot dat mijn kaak gebroken is, maar ik kan morgen (dinsdag, red.) pas op het ziekenhuis terecht, dus dan weten we het zeker. Het voelt heel pijnlijk, alsof een deel van mijn gezicht verdoofd is. Mijn kaak staat niet helemaal recht. Ik voelde meteen dat het niet goed zat."

Voor een gebroken kaak staat doorgaans een hersteltijd van vier tot zes weken. Eindhoven speelt vrijdag de return tegen Almere City en mag het dan eventueel opnemen tegen de winnaar van het tweeluik tussen Willem II en VVV-Venlo. Van la Parra bood na de wedstrijd nog wel zijn excuses aan bij Bertrams. "Daar kun je weinig mee. Hij bedoelde het vast niet zo, maar uiteindelijk zit ik morgen om 8.15 uur in het ziekenhuis. Het zijn gewoon domme dingen die je niet moet doen in het veld."