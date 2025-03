Opvallend veel seizoenkaarthouders van Feyenoord wonen in Amsterdam

Supporters van Feyenoord zijn in heel Nederland te vinden. Uit een recent onderzoek van de KNVB blijkt dat opvallend veel seizoenkaarthouders uit Amsterdam tweewekelijks de reis naar Rotterdam ondernemen om hun geliefde club aan het werk te zien in De Kuip.

265 seizoenkaarthouders van Feyenoord zijn woonachtig in Amsterdam, zo blijkt uit het onderzoek van de voetbalbond. Zoals verwacht heeft Ajax in de hoofdstad de meeste seizoenkaarthouders: 7375. AZ maakt de top drie compleet met 118 bezitters van een seizoenkaart.

Feyenoord heeft 9107 (61 procent) seizoenkaarthouders in Rotterdam, het meeste van heel Nederland. Sparta Rotterdam neemt 24 procent voor zijn rekening en Excelsior moet het als nummer drie doen met negen procent van de seizoenkaarten in de havenstad.

Overig

In de regio Eindhoven bevinden zich de meeste seizoenkaarthouders van PSV. In het noorden van het land is er een dominante plek voor FC Groningen wat betreft toegangsbewijzen voor thuiswedstrijden.

In iedere gemeente in Nederland wonen minstens acht seizoenkaarthouders. In de meeste gevallen is er een prominente plaats voor Feyenoord, zo blijkt uit de recente cijfers van de KNVB.

Op de door de KNVB uitgegeven overzichtkaart worden per gemeente de drie clubs getoond met de meeste seizoenkaarthouders. De interactieve supporterskaart is in samenwerking met de profclubs in Nederland ontwikkeld.