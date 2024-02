Onbegrip bij Kwakman over afgekeurde goal Feyenoord: ‘Gewoon slechte aanname’

Kees Kwakman vindt het onterecht dat een doelpunt van Lutsharel Geertruida in de wedstrijd tussen Feyenoord en Almere City is afgekeurd. Dat vertelt de analyticus in de rust van dat duel.

Na een wat chaotische situatie in de zestien viel de bal plots voor de voeten van de opgestoomde verdediger. Geertruida schoot binnen en kon met zijn ploeggenoten de openingstreffer vieren.

Het lachen verging de Feyenoord-spelers echter snel toen de VAR ingreep. De videoscheidsrechter annuleerde tot verbazing van de Rotterdamse staf en selectie het doelpunt wegens buitenspel.

Santiago Gimenez zou in de ogen van de VAR buitenspel hebben gestaan in aanloop naar het doelpunt. Maar de bal kwam via Jochem Ritmeester van der Kamp - die de bal niet goed controleerde - terecht bij de Mexicaan en dus dachten velen dat er zo een nieuwe situatie ontstond.

De reglementen dicteren sinds dit jaar echter anders. Alleen als een speler de bal daadwerkelijk onder controle heeft, heft hij buitenspel op. Ritmeester van der Kamp had dat niet en zo ontstond dus geen nieuwe situatie.

De buitenspelsituatie van Santiago Gimenez.

Kwakman is het niet eens met die feitelijke lezing. "Ik vind dat zijn techniek Ritmeester van der Kamp in de steek laat", begint de analyticus. "Het is geen makkelijke bal, maar hij kan hem ook wegschieten of desnoods met buitenkant rechts aannemen.”

Geattendeerd op het feit dat de beslissing volgens de nieuwe regelgeving klopt, stipt Kwakman aan dat de gebrekkige controle van Van der Kamp een ‘discussiepunt’ is. “Had hij controle over de bal kunnen krijgen of is dit gewoon niet zo goed gehandeld van hem?”, vraagt hij zich af.

“Ik vind het gewoon een slechte aanname en vind dat hij wel gewoon controle had kunnen krijgen. Maar daar ligt de discussie, de scheidsrechter (Edwin van de Graaf, red.) vond van niet. Die vond het dan toch een hoge stuit.”

“Maar ik vind dat Ritmeester daar niet helemaal klaar stond voor de bal, een beetje verrast werd en daardoor de bal niet goed aanneemt. Ik vind dat hij goedgekeurd had moeten worden”, besluit hij.

