Olympique Lyon verliest wéér en is de troosteloze hekkensluiter in de Ligue 1

Zondag, 1 oktober 2023 om 15:58 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 16:45

Olympique Lyon gaat door een enorme sportieve crisis. De zevenvoudig kampioen van Frankrijk verloor zondagmiddag bij Stade de Reims (2-0) en wacht zodoende nog altijd op zijn eerste overwinning van het seizoen. Met twee punten is de ploeg van trainer Fabio Grosso de hekkensluiter in de Ligue 1, terwijl Reims (13 punten) naar de derde plek klimt en slechts één punt achter koploper AS Monaco staat.

Bijzonderheden:

Lyon verzamelde uit zijn eerste vier duels één punt, wat trainer Laurent Blanc zijn baan kostte. Onder interim-trainer Jean-François Vulliez werd het tweede punt behaald tegen Le Havre (0-0), waarna Grosso werd aangesteld als nieuwe eindverantwoordelijke. Onder de Italiaan verloren les Gones vorige week bij Stade Brest (1-0) en ook in Reims ging het zondagmiddag mis. In de blessuretijd van de eerste helft kwam Reims, met Mohamed Daramy en Azor Matusiwa in de basis, op voorsprong. Marshall Munetsi kopte bij de eerste paal vogelvrij binnen: 1-0. Twintig minuten voor tijd tekende Yunis Abdelhamid voor de beslissing. De Marokkaan scoorde net als Munetsi in de eerste helft met een kopbal bij de eerste paal: 2-0. Lyon bleek in de slotfase niet bij machte om de achterstand te repareren.

Stade de Reims - Olympique Lyon 2-0

45+1' 1-0 Marshall Munetsi (assist: Junya Ito)

71' 2-0 Yunis Abdelhamid (assist: Teddy Teuma)