Oliver Kahn bevestigt berichten en wil gevallen Franse grootmacht overnemen

Oliver Kahn voert gesprekken om Girondins de Bordeaux over te nemen, zo meldt het Franse medium Sud-Ouest. De legendarische oud-doelman heeft zijn interesse in de overname inmiddels bevestigd tegenover BILD.

Kahn heeft in december de hulp van voormalig Olympique Marseille-voorzitter Jacques-Henri Eyraud ingeschakeld om bij Bordeaux te informeren naar de mogelijkheden om de gevallen Franse grootmacht over te nemen.

Eyraud en Bordeaux-voorzitter Gerard López hebben dusdanig positieve gesprekken achter de rug, dat Kahn en Eyraud inmiddels ook al gesprekken voeren met de gemeente Bordeaux.

Sud-Ouest omschrijft de situatie van Bordeaux de komende zes maanden als 'bepalend voor de toekomst van de club'. De financiële problemen bij Bordeaux waren de afgelopen jaren dusdanig groot, dat les Girondins met een schuld van meer dan 100 miljoen euro in de zomer van 2023 failliet werden verklaard.

Bordeaux verloor zijn proflicentie en werd teruggezet naar het vierde niveau van Frankrijk. Daar staat het in zijn groep, Groep B, vierde en hoopt het mede dankzij de aanwezigheid van voormalig Liverpool-spits Andy Carroll te promoveren naar het derde niveau.

Kahn heeft tegenover BILD bevestigd dat hij interesse heeft om Bordeaux over te nemen. "Gesprekken over een mogelijke toetreding tot Girondins de Bordeaux bevinden zich in een vroeg stadium. Meer valt er op dit moment niet te zeggen", aldus Kahn.

Bordeaux was met name in de jaren '80 een absolute grootmacht in Frankrijk. De club werd destijds drie keer kampioen en won de landstitel in totaal zes keer, voor het laatst in 2009. Spelers als Zinédine Zidane, Alain Giresse, Sylvain Wiltord, Christophe Dugarry, Jean Tigana, Pauleta, Yoann Gourcuff en Kahns oud-ploeggenoot bij Bayern München, Bixente Lizarazu, droegen ooit het shirt van Bordeaux.