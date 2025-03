Oliver Antman blinkt uit bij oppermachtig Go Ahead Eagles en vergroot zorgen NEC

Een overtuigend en dominant Go Ahead Eagles heeft zondagmiddag met 2-3 gewonnen bij NEC. Robin Roefs verrichtte in de eerste helft een aantal schitterende reddingen, maar Lasse Schöne benadeelde zijn ploeg met een oliedomme rode kaart. Oliver Antman was met twee assists en een doelpunt de grote man bij de Deventenaren, die nu slechts twee punten minder hebben dan AZ en FC Twente. NEC staat slechts twee punten boven nummer 16 Willem II.

In de eerste helft in Nijmegen was Go Ahead absoluut heer en meester. De bezoekers creëerden kans op kans en het was een wonder te noemen dat pas na veertig minuten de score werd geopend.

Binnen drie minuten hadden de Deventenaren al twee goede mogelijkheden gehad. Eerst was het Joris Kramer die zijn inzet gekeerd zag worden door de uitblinkende Robin Roefs, daarna probeerde Enric Llansana het met een omhaal. Ook Dean James testte Roefs, die zijn pegel over tikte.

Voorin bij NEC had Bryan Linssen de ondankbare taak om de boel af te jagen, maar de routinier stond er helemaal alleen voor en kon nauwelijks gevaar stichten. Aan de andere kant bleef Go Ahead op zoek gaan naar de openingstreffer, maar Milan Smit raakte de paal. Nadat Roefs nog enkele fraaie reddingen had verricht, was hij kansloos bij het doelpunt van James.

Een hoge bal van Llansana kwam precies in de loop van Oliver Antman, die uit de rug van de Nijmeegse defensie ontsnapte. James was aan de andere kant meegelopen en kon na goed breedleggen van Antman simpel afronden: 0-1. NEC mocht van geluk spreken dat dat de ruststand was.

In de tweede helft werd Go Ahead geholpen door NEC-aanvoerder Schöne. De middenvelder kon zich niet vinden in een gele kaart die hij kreeg van Sander van der Eijk, waarna hij op de arbiter afstormde en zowel verbaal als non-verbaal duidelijk maakte het niet met zijn beslissing eens te zijn. Een wegwerpgebaar was de druppel voor Van der Eijk, die Schöne met zijn tweede gele kaart van het veld stuurde.

NEC zat al totaal niet in de wedstrijd, maar gaf de moed niet op, zelfs niet na de 0-2 van Smit. Via een aangeraakt schot van Brayann Pereira kwam de ploeg van Rogier Meijer weer terug in de wedstrijd: 1-2. De definitieve knock-out volgde echter niet veel later: Antman maakte na zijn twee eerdere assists zelf de 1-3. Daarmee was het gespeeld in de Goffert, hoewel Kento Shiogai de eindstand nog op 2-3 bepaalde.