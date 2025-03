Lasse Schöne verliest het helemaal en krijgt rode kaart na tirade richting scheidsrechter

Lasse Schöne heeft zich zondagmiddag niet van zijn beste kant laten zien. De middenvelder van NEC kreeg naar zijn mening een onterechte gele kaart van scheidsrechter Sander van der Eijk, waarna hij compleet de controle verloor. Dat leverde hem uiteindelijk zijn tweede gele en dus rode kaart op.

NEC beleefde een dramatische eerste helft tegen Go Ahead Eagles. De Nijmegenaren gingen met een 0-1 tussenstand de kleedkamer in, maar mochten daarover zeker niet klagen. Het was aan de uitblinkende Robin Roefs te danken dat het slechts bij één tegentreffer van Dean James bleef.

In de tweede helft maakte Schöne het nog moeilijker voor zijn ploeg. In een duel met Mats Deijl belandde zijn arm ongelukkig tegen het hoofd van de Go Ahead Eagles-verdediger aan, waarna Van der Eijk hem bestrafte met geel.

Daarin kon Schöne zich totaal niet in vinden en dat liet hij meteen merken ook. Hij stormde op de arbiter af en maakte zowel verbaal als non-verbaal duidelijk het niet met zijn beslissing eens te zijn. Een wegwerpgebaar was de druppel voor Van der Eijk, die de aanvoerder met zijn tweede gele kaart van het veld stuurde.

Voor Schöne, die totaal niet bekend staat om dergelijk gedrag, is het pas zijn tweede rode kaart in zijn carrière. Voor NEC kwam die echter wel op een ongelukkig moment.