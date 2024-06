Olie op het vuur voor Frankrijk - België: filmpje Onana over Mbappé valt slecht

Een filmpje dat het officiële sociale media-account van België vrijdag heeft geplaatst, heeft voor opschudding gezorgd. In het inmiddels verwijderde filmpje praat de Belgische comedian Pablo Andres met Rode Duivel Amadou Onana, die grappend zingt dat hij het scheenbeen van Kylian Mbappé gaat tackelen. Woordvoerder Stefan Van Loock heeft zijn excuses aangeboden.

België neemt het maandag in Düsseldorf in de achtste finale van het EK op tegen topfavoriet Frankrijk. In aanloop naar dat duel nam de Franstalige Belgische comedian Andres een filmpje op met Onana, die eerst grappend woordspelingen maakte in een parodie op het Franse WK-lied van 2018 'Ramenez la coupe à la maison'.

Op het eind van het filmpje vraagt Andres 'wie Mbappé op zijn scheenbeen gaat tackelen', waarop Onana zijn eigen naam zingt. Het filmpje werd hier en daar al door buitenlandse media opgepikt en als 'provocerend' beschouwd richting het treffen met Frankrijk, weet Sporza.

Al snel werd het filmpje verwijderd, maar het leed was toen al geschied. "Ik wil een korte reactie geven op de videopost", sprak Van Loock aan het begin van de persconferentie op zaterdag. "We hebben al verschillende keren samengewerkt met Pablo Andres. Dat was telkens humoristisch."

"En ook deze keer was het humoristisch bedoeld. Misschien kwam het nu zo niet over. Dat is ook de reden waarom we het verwijderd hebben. Wij verontschuldigen ons bij wie zich gekwetst voelt door deze video. Hiermee is de zaak voor ons gesloten."

Volgens Sporza-journalist Ruben Van Gucht valt het uiteindelijk wel mee met de ophef. "Het is een thema in enkele internationale media en bij de Belgische media, maar groter moeten we het niet maken. Maar het is natuurlijk een ongelukkige timing. Dat heeft men bij de voetbalbond snel ingezien."

"Omdat de video al veel eerder gemaakt is en ook al eerder had kunnen gepost worden. En hoewel in een humoristisch kader gemaakt, is het misschien niet smaakvol. Je kan het onverstandig noemen. En dat kunnen we nu doen, aangezien er een grote heisa over gemaakt wordt. Het is natuurlijk wel zo dat het samen met een komiek gemaakt wordt. We moeten dit niet als gemeend zien. Het is lachend bedoeld."

