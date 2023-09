OGC Nice laat van zich horen met kort statement over Alexis Beka Beka

Vrijdag, 29 september 2023 om 17:45 • Wessel Antes • Laatste update: 17:51

Jean-Pierre Rivère, de president van OGC Nice, heeft een korte reactie gegeven op de situatie rondom middenvelder Alexis Beka Beka. De 22-jarige middenvelder dreigde vrijdagmiddag van een 100 meter hoog viaduct af te springen, maar werd gered door hulpverleners en is inmiddels buiten levensgevaar. Nice is geschrokken van de gebeurtenis, maar lijkt niet al te veel details naar buiten te willen brengen over Beka Beka.

In een korte mededeling op de clubwebsite reageert Rivère op de situatie. “We zijn voornamelijk blij dat het allemaal goed af is gelopen voor Alexis. Er is voor hem gezorgd. We zullen de medische vertrouwelijkheid blijven respecteren en we vragen iedereen om hetzelfde te doen en zijn privacy te respecteren. Wij steunen hem, zoals de hele club dat doet.” Eerder annuleerde Nice alle persactiviteiten die voor vrijdag stonden ingepland. De huidige nummer twee van de Ligue 1 komt zondag weer in actie tegen Stade Brest. De selectie van Nice stond vrijdag overigens gewoon op het trainingsveld, terwijl de directie in crisisberaad was.

Vrijdag, rond het middaguur, kwam het zorgwekkende nieuws over Beka Beka door vanuit Frankrijk. De middenvelder uit Parijs dreigde, vermoedelijk vanwege problemen in de relationele sfeer, een einde aan zijn leven te maken door van een torenhoog viaduct vlakbij het stadion van Nice te springen. Na onderhandeling met de politie, brandweer en een psycholoog van de club is Beka Beka uiteindelijk veilig van het viaduct afgehaald. Dat nieuws zorgde voor veel opluchting in Frankrijk.

Hoelang de middenvelder al kampte met suïcidale gedachten is onbekend. Beka Beka zat vorige week tijdens het gewonnen uitduel met AS Monaco (0-1) ‘gewoon’ nog op de bank bij le Gym, maar kreeg dit seizoen nog geen speelminuten onder trainer Francesco Farioli. Beka Beka werd vorige zomer door Nice voor 12 miljoen euro overgenomen van Lokomotiv Moskou. Sindsdien kwam hij tot 22 officiële duels voor de Franse club, waarin hij eenmaal trefzeker was. De voormalig jeugdinternational van les Bleus ligt in de Allianz Riviera nog tot medio 2027 vast.

Denk jij aan zelfmoord? 113 Zelfmoordpreventie is er voor je. Je kunt gratis en geheel anoniem bellen via 0800-0113.